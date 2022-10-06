شهد تطمح إلى الفوز بكأس العالم للياقة البدنية.. «الإماراتية قادرة»

كشفت لاعبة المنتخب الوطني للياقة البدنية شهد بودبس، عن طموحها بالفوز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم المقررة في إسبانيا خلال ديسمبر المقبل، بعدما فازت ببطولة آسيا التي اختتمت أخيراً في قيرغيزستان، ونالت خلال البطولة ست ميداليات ذهبية في الفردي والفرقي.

وتعتبر اللياقة البدنية رابعة الرياضات الرئيسة التي تمارسها شهد بودبس، إضافة إلى كرة القدم و«الكروس فيت» وألعاب القوى، وتميزت فيها جميعاً لتُشكل علامة رياضية مميزة بين فتيات الإمارات في المجال الرياضي.

وقالت شهد بودبس التي تقلدت ست ميداليات ذهبية في النسخة الماضية في بطولة آسيا للياقة البدنية لـ«الإمارات اليوم»: «فوزي يعكس مكانة المرأة الإماراتية وقدرتها على المنافسة في مختلف الجوانب، ومنها الرياضية، وأنها قادرة على ذلك بالاستعانة بالمزيد من العزيمة والإصرار»، مشيرة إلى أن «أجمل اللحظات بالنسبة لها تتجسد في لحظة صعودها إلى منصات التتويج الدولية وسماع النشيد الوطني ورؤية علم الإمارات أعلى المنصات».

وعن بدايتها الرياضية، قالت بودبس: «بدايتي في الرياضة كانت بألعاب القوى، في الجري تحديداً، ومثلت من خلاله منتخب الإمارات لفترة زمنية محدودة، وأحرزت خلاله عدداً من الميداليات على المستوى الخليجي قبل أن أتجه نحو ممارسة رياضة كرة القدم لفترة زمنية جيدة، ومن ثم ممارسة (الكروس فيت) الرياضة التي تميزت فيها كثيراً وفزت بألقاب مميزة كثيرة، ثم الانضمام إلى منتخب الإمارات للياقة البدنية».

وعن عدم استمرارها في ممارسة كرة القدم، قالت إنها رغبت في ممارسة مختلف أنواع الرياضات ووجدت نفسها بشكل أفضل في «الكروس فيت» واللياقة البدنية، مؤكدة أن «صناعة منتخب نسوي قوي باللياقة البدنية يمكنه أن ينافس دولياً أمر ممكن، وجهود لجنة اللياقة البدنية في اتحاد الإمارات تشير إلى ذلك، ووصفت هدفها الرئيس بالوصول إلى العالمية لتمثيل الرياضة الإماراتية والعربية بأفضل صورة».

وفيما إذا كانت رياضة اللياقة البدنية صعبة وشاقة على المرأة، قالت إن «كل الرياضات صعبة لكن بالعزيمة والإصرار والاستمرارية تتمكن من النجاح فيها».

وأكدت شهد بودبس أن توافر البنى التحتية في الدولة أسهم في أن تكون المرأة الإماراتية رياضية بامتياز، وقدمت الشكر إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للدعم الذي تلقاه رياضة اللياقة البدنية، ورئيس اللجنة أحمد بن ظبوي الفلاسي، وزميلاتها في اللعبة، وعبرت عن سعادة مضافة بعد الفوز ببطولة آسيا للياقة البدنية، وأكدت أن طموحها أصبح أكبر، وأنها لا تمثل نفسها في أي محفل دولي بل تمثل الرياضة الإماراتية والمرأة الإماراتية.

وختمت «أتوجه إلى كل امرأة في الإمارات بأنّ عليها أن تستمر في ممارستها لرياضتها، وأن النجاح سيكون حليفها».

شهد بودبس:

• «صناعة منتخب نسوي قوي باللياقة البدنية يمكنه أن ينافس دولياً أمر ممكن».