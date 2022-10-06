اتحاد الكاراتيه يتعاقد مع المدرب التركي تورغاي لمدة عام

وقّع اتحاد الكاراتيه والمدرب المونديالي التركي تورغاي ياسيل، أول من أمس، عقداً رسمياً لمدة عام قابل للتجديد، يتولى من خلاله تورغاي تدريب المنتخب الوطني لمنافسات «الكاتا».

حضر مراسم توقيع العقد الذي جرى في نادي ضباط شرطة دبي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، والأمين العام للاتحاد حميد شامس، والأمين العام المساعد الدكتور عبدالله البادي، والمدرب تورغاي ياسيل.

وقال الأمين العام لاتحاد الكاراتيه، حميد شامس، في تصريحات صحافية، إن: «التطور الكبير في منافسات «الكاتا» كان وراء التعاقد مع المدرب تورغاي، صاحب خبرات الكبيرة في تدريب المنتخبات الوطنية في بلاده، وقيادتها لتحقيق إنجازات لافتة في المحافل الدولية والعالمية».

وأوضح: «ينتمي تورغاي إلى مدرسة (الشوتوكان)، ونجح على مدار السنوات الـ10 الماضية في قيادة لاعبي (الكاتا) الأتراك، سواء في الفردي أو الفرق، لاعتلاء منصات التتويج في بطولات العالم، بجانب احتلالهم مؤخراً المركز الرابع في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، ليقع خيارنا على التعاقد معه رسمياً، بعد فترة اختبار امتدت منذ مايو الماضي، تولى خلالها تورغاي تدريب المنتخب الوطني لـ(الكاتا) في البطولة العربية في مصر، التي أقيمت في يوليو الماضي، ونجح خلالها لاعب المنتخب مروان المازمي في انتزاع الميدالية الفضية».

وأضاف: «وضع اتحاد اللعبة ضمن استراتيجيته، مواكبة التطور المتسارع على الساحة الدولية في منافسات (الكاتا) التي يمكن لتفاصيل صغيرة في دقة انسجام وسرعة الحركات التي يؤديها اللاعبون في تحديد هوية البطل، ليقوم الاتحاد بعد مرحلة تقييم طويلة إلى اتخاذ قرار التغيير في الأجهزة الفنية لمنتخبات (الكاتا)، مقارنة بمنتخباتنا الوطنية لـ(الكوميتيه) التي تحفل بالعديد من النجوم والنجمات المصنفين ضمن قائمة الـ50 الأوائل عالمياً».

واختتم: «يدشن تورغاي الظهور الرسمي الأول له مع منتخبات الدولة في استحقاق بطولة العالم للشباب المقامة في تركيا، خلال الفترة من 26 حتى 30 أكتوبر الجاري، على أن تتبع في شهر نوفمبر بمشاركة المنتخب في بطولة جاكرتا في إندونيسيا ضمن سلسلة «كاراتيه 1» العالمية، ومن ثم العودة إلى الإمارات للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها الشارقة خلال الفترة من 23 حتى 27 من الشهر ذاته».