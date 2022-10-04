أسرع هدف في تاريخ الكرة الإماراتية.. بعد 3 ثواني فقط (فيديو)
سجل لاعب فريق نادي الإمارات (الصقور) للأشبال مايد محمد البلوشي أسرع هدف في الكرة الإماراتية بعد مرور ثلاث ثواني فقط من انطلاق المباراة التي فاز بها فريقه الامارات على عجمان بنتيجة (9-2) ضمن منافسات دوري الأشبال لأعمار تحت 13 سنة.
ونشر الحساب الرسمي للنادي فيديو يوضح اسلوب تسديد الكرة من منتصف الملعب بشكل مباشر الى المرمى وتمكنه من هز الشباك بشكل فاجيء حارس المرمى.
ويعتبر اللاعب مايد من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل واعد في الكرة الإماراتية.
حدث في #دوري_الأشبال_تحت_13_سنة ( أ )— شركة نادي الامارات لكرة القدم (@Emirates_FC) October 4, 2022
لاعب صقور #نادي_الإمارات
مايد محمد البلوشي#يسجل بعد 3 ثواني من #صافرة_البداية #أسرع_هدف في #الدوري على فريق #عجمان
والتي انتهت بنتيجة 9/2 للصقور .#نادي_الإمارات #رأس_الخيمة #مراحل_صقور_الإمارات pic.twitter.com/2yP3HACtUD
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