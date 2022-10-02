عجمان يعود من دبا بـ 3 نقاط ثمينة

فاز عجمان على مضيفه دبا الفجيرة 3-1، أمس، في الجولة الرابعة لدوري أدنوك للمحترفين، وهو أول فوز يحققه «البرتقالي» في الموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط مقابل نقطة واحدة لدبا الفجيرة.

افتتح عجمان التسجيل في الدقيقة 23 عن طريق المغربي عصام فائز، بعد أن أكمل كرة ارتدت من عارضة دبا الفجيرة، وحصل عجمان على ضربة جزاء بعد إعثار تعرض له البحريني علي مدن من المدافع البرازيلي مارسيلو، سجل منها عجمان هدف التقدم الثاني في الدقيقة 30 عن طريق وليد أزارو.

وقلص دبا الفجيرة النتيجة بعد هدف سجله الهولندي جوي جوهانيس في الدقيقة 32، بعد أن أكمل كرة عرضية أمام مرمى البرتقالي.

وسجل التونسي فراس بالعربي هدفاً ثالثاً لعجمان من مجهود فردي، لكن تم إلغاؤه بالعودة لحكم «الفار».

وعاد أزارو وسجل الهدف الثالث لعجمان، بعد أن سدد كرة قوسية من خارج المنطقة (54). وألغى الحكم هدفاً لعجمان عن طريق أزارو في الدقيقة 66 لوجود تسلل.