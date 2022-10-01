الإمارات تتقلد 7 ميداليات في يوم واحد بجائزة ألمانيا الكبرى للجوجيتسو

حصد أبطال المنتخب الإماراتي للجوجيتسو 7 ميداليات ملونة في منافسات اليوم الأول من بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو التي تقام في مدينة غيلسنكيرشن الألمانية على مدى يومي الأول والثاني من أكتوبر الجاري.

وتضمنت الميداليات السبع ثلاث ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، حيث نجح في حصد الذهب كل من البطلة شمّا الكلباني عن وزن 63 كغم للسيدات، ومايد الشحي عن وزن 56 كغم، وخالد الشحي عن وزن 62 كغم، فيما توّج بالميدالية الفضية كل من عمر السويدي عن وزن 56 كغم، ومحمد علي السويدي عن وزن 69 كغم، فيما حقق ذياب النعيمي برونزية وزن 56 كغم، ومروة الحوسني برونزية وزن 70 كغم.

وأكد مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو ورئيس بعثة المنتخب الوطني إلى ألمانيا مبارك المنهالي أن المنتخب الوطني بجميع أفراده يهدي الإنجاز إلى القيادة الرشيدة التي تقف خلف كل إنجاز عالمي، مشيراً إلى أن أبطال المنتخب تألقوا بشكل لافت على البساط، ونقلوا الصورة المشرّفة لجوجيتسو الإمارات وتطوره الكبير خلال الأعوام الماضية.

وقال المنهالي: "نشعر بسعادة كبيرة لتحقيقنا هذا العدد من الميداليات في اليوم الأول، وقد أثبت كل من شمّا الكلباني وخالد ومايد الشحي أنهم من معدن الأبطال وحلّقوا بالذهب متفوقين على منافسين متمرسين من أصحاب الخبرة، وهذه النتائج ليست بغربية على أبطال وبطلات الجوجيتسو في دولة الإمارات خصوصا بعد النتائج المبهرة في دورة الألعاب العالمية الأخيرة ( برمنجهام 2022) يوليو الماضي وقبلها بطولة آسيا بالبحرين في مارس 2022".