دبي تستضيف «المهرجان الخيري العالمي» بمشاركة بيكنباور وزيدان

تستضيف دبي في الأسبوع الثاني من يناير، المهرجان الرياضي الخيري العالمي، برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، وتنظمه اللجنة البارالمبية الآسيوية ونادي دبي لأصحاب الهمم، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي. والذي سيُخصص عائده لمصلحة أصحاب الهمم في آسيا.

ويتضمن المهرجان الذي يقام على مدار أسبوع، فعاليات عدة، أبرزها: إقامة سوق خيري، ومزاد عبر الإنترنت سيفتتح في نوفمبر المقبل حتى موعد المهرجان، ويتضمن مجموعة من مقتنيات النجوم المشاركين في مباراة دولية لكرة القدم تجمع بين فريقي نجوم كأس العالم ونجوم آسيا. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، أمس، حضره أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، ورئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد العصيمي، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم محمد عبدالكريم جلفار، ورئيس مجلس إدارة وشركة نادي لافال يونايتد لكرة القدم بدبي، يحيى كردي رئيس، ونجوم كأس العالم السابقين كارلوس دونغا وسانتوس الدايير وباولو هنريكي.

وشارك في المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي نجوم منتخب البرازيل السابقين روبرتو كارلوس وريفالدو وزيكو، والنجم الألماني رالف ويلفغون، كما شاركت في المؤتمر بطلة أصحاب الهمم ولاعبة المنتخب الوطني للرماية عائشة المهيري.

وقال سعيد حارب خلال المؤتمر: «إن الإمارات سبّاقة دوماً منذ تأسيسها في إطلاق ودعم المبادرات الخيرية واستقطاب نخبة النجوم للمشاركة في هذه الأحداث التي يتم تخصيص كامل عائدها للأعمال الخيرية، ويتواصل هذا الدور، ويتعزز عاماً بعد آخر، سيراً على نهج القيادة الرشيدة في رعاية ودعم المحتاجين في كل مكان بالعالم».

وأضاف «نُقدر كثيراً مشاركة كبار نجوم الكرة البرازيلية من أبطال العالم في هذه المبادرة الخيرية، وخوض مباراة ستجلب المتعة للجماهير، وتدعم مساعدة فئات كثيرة من أصحاب الهمم في عدد من الدول الآسيوية، وتزودهم باحتياجاتهم الضرورية».

من جهته، قال ماجد العصيمي، إن «هناك نحو 65% من أصحاب الهمم حول العالم موجودون في قارة آسيا، وباتوا بحاجة ماسة للدعم»، مشدداً على أن «عائد هذا المهرجان بالكامل سيخصص لمشاريع مستدامة وتوفير أدوات وبرامح لأصحاب الهمم في 20 دولة آسيوية».

وأضاف «اللجنة المنظمة تلقت موافقات نجوم عالميين، للمشاركة في هذا الحدث، من بينهم أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بيكنباور، ونجم منتخب فرنسا زين الدين زيدان، اللذان أبديا موافقتهما المبدئية، مع نجوم آخرين».

دونغا يُثني على مبادرات دبي وأهداف المهرجان

أثنى نجم البرازيل السابق دونغا على فكرة المشروع الخيري الذي تستضيفه دبي صاحبت المبادرات الإنسانية اللافتة، والرغبة التي أبداها عدد من النجوم العالميين، للظهور في هذا الحدث لتقديم كل ما هو متاح لديهم لرسم البسمة على أصحاب الهمم في كل بقاع العالم وبالأخص في آسيا. وقال في تصريحات صحافية: «فكرة وأهداف المهرجان أكثر من رائعة، وستسهم في دعم الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم ورعايتهم وتأهيلهم ليكونوا عنصراً مهماً في مجتمعاتهم».