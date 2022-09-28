التشيكي نوفاك بديلاً للصربي كوسانوفيتش في الجزيرة

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم تعاقدها مع اللاعب التشيكي فيليب نوفاك في صفقة انتقال حر ليصبح اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف "فخر أبوظبي".

وذكرت الشركة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه: "يسعدنا الإعلان عن التوقيع مع المدافع التشيكي فيليب نوفاك بصفقة انتقال حر".

وسيحل نوفاك في قائمة الجزيرة بدلاً من المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش الذي أصيب بكسر في القدم اليسرى وسيغيب لعدة أشهر عن الفريق.