إدراج 6 سباقات سرعة تأهيلية للفورمولا 1 بدءاً من 2023

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ومروّج بطولة العالم للفورمولا 1، أمس، عن رفع عدد سباقات السرعة التأهيلية (سبرينت رايس) إلى ستة بدءاً من عام 2023، مقابل ثلاثة سباقات هذا العام.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليّم، في بيان مشترك من «فيا» وفورمولا 1 «تجلب سباقات السرعة ديناميكية مثيرة لسباق عطلة نهاية الأسبوع، وقد أثبتت شعبيتها خلال الموسمين الماضيين». وأضاف «أنا متأكد من أن هذا الاتجاه الإيجابي سيستمر، ويسعدني أن المجلس العالمي لرياضة السيارات قد أعطى موافقته على المضي قدماً».

وضمن السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للفورمولا 1، الإيطالي ستيفانو دومينيكالي «ستكون سباقات السرعة الستة جزءاً من البطولة اعتباراً من 2023، مدفوعة بنجاح هذا النظام الجديد الذي تم اعتماده للمرة الأولى في عام 2021». وأردف «كانت ردود الفعل من الجماهير والفرق والمروجين والشركاء إيجابية للغاية». وتهدف هذه السباقات منذ عامين إلى تقديم الاستعراض لعشاق الفئة الأولى على مدار ثلاثة أيام مع تجارب تأهيلية «عادية»، أي ضد الساعة، تقام الجمعة، وتحدد ترتيب المنطلقين في سباق السبرينت لمسافة 100 كيلومتر السبت، والذي يحدد بدوره ترتيب شبكة انطلاق سباق الأحد. وتم هذا الموسم تعزيز جدول منح نقاط، إذ بات الثلاثة الأوائل يحصلون على ثماني وسبع وست نقاط تباعاً، وصولاً إلى نقطة واحدة لصاحب المركز الثامن.

وأُدرجت سباقات السبرينت في الروزنامة العالمية للمرة الأولى عام 2021، الذي شهد تنظيم ثلاثة سباقات (حلبات سيلفرستون البريطانية ومونتسا الإيطالية وإنترلاغوس البرازيلية)، ومثلها في العام الحالي، ليعود ويتقرر رفع العدد إلى ستة سباقات في عام 2023، من دون تحديد التواريخ التي ستقام فيها.