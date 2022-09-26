مربط دبي يجمع الذهب والفضة.. ويُبهر «كل الأمم»

حافظ مربط دبي على مكانته القيادية في بطولة كأس كل الأمم للخيل العربية الأصيلة 2022 التي اختتمت أول من أمس، نسختها الـ38 بمدينة آخن في ألمانيا، بإحرازه كأسين ذهبيتين ومثلهما من الفضة، وتوج أيضاً بثلاثة ألقاب: أفضل مربط منتج، وأفضل فحل منتج للأبطال كان من نصيب فحل الإنتاج العالمي الجديد المتميز «دي سراج» ابن أيقونة الإنتاج العالمي المعاصر الذي مازال يتقاسم مع وريثه الحيوي «دي سراج» أمجاد جودة الإنتاج، الفحل «إف إيه إل رشيم»، ولقب أفضل بلد مربي ومالك بين الأمم.

ووضع مربط دبي بصمته الإنتاجية كعادته لصالح المرابط العالمية التي انتعشت بالألقاب والمشاركة المشرفة في البطولة، كما في غيرها من البطولات العالمية، وهي مرابط تحفظ له حسناته المتميزة في تطوير الخيل العربية في العالم من موقع قيادي متجدّد.