فوز الإمارات ودبا الحصن.. والجزيرة الحمراء يحافظ على صدارة «الأولى»

حقق فريق الإمارات فوزا مهما على حساب ضيفه حتا بثلاثة اهداف مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ليصبح رصيد «الصقور» سبع نقاط في المركز الثاني، بينما يتصدر الجزيرة الحمراء الترتيب بنفس عدد النقاط وبفارق الاهداف، ويأتي العربي ثالثا.

وسجل أهداف الإمارات كل من جابريل كنيونس 54، وفارياس سيلفا 57، وليثيري سيلفا 67.

ونجح دبا الحصن من الفوز على ضيفه فرسان هسبانيا بثلاثة أهداف من دون رد سجلهم العماني محمد المربوعي 20، و85، والبرازيلي جواو فيترو (90+6)،

ليصبح رصيد دبا الحصن ست نقاط مقابل ثلاث لفريق فرسان هسبانيا.

وتعادل الجزيرة الحمراء والعربي بهدف لمثله حيث سجل للجزيرة الحمراء لاعب العربي المغربي عصام العدوة في مرماه 5، بينما سجل العماني فارس الجابري هدف العربي 53.

وتعادل التعاون مع الذيد بهدف لمثله حيث سجل هدف التعاون البحريني السيد محمد عبد الرزاق 17، وللذيد الكاميروني ارنست 5، ليصبح رصيد الفريقين أربع نقاط لكل منهما.