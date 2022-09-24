أحمد هاجو وديانا كريم بطلي «تحدي الثلج» في «سكي دبي»

شهدت النسخة 13 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج)، التي نظمها مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم مع مسارات التحدي في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر. وفاز أحمد هاجو بالمركز الأول في فئة النخبة رجال بعد تجاوزه كل عوائق التحدي في زمن 36:04 دقيقة، تلاه أبوبكر الحوقاني في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن 45:15 دقيقة، وحل أيوب الهامجي في المركز الثالث بزمن 48:36 دقيقة.

وفي فئة النخبة للسيدات فازت ديانا كريم بالمركز الأول بعد تجاوزها السباق في زمن 46:36 دقيقة، تلتها تيتانا مالتسيفا في المركز الثاني بزمن 49:30 دقيقة، وحلت غادة شيكلي في المركز الثالث بزمن 49:40 دقيقة. وفي فئة الهواة رجال فاز زهير ميراوي بالمركز الأول تلاه ريتش زيلنسكي في المركز الثاني، وحل دجافاك نجوما كريس في المركز الثالث، وفي فئة الهواة للسيدات فازت جيسيكا مانت بالمركز الأول، تلتها مونجا كيك في المركز الثاني، وحلت مادي دراكيلي في المركز الثالث.

وواجه المتسابقون خلال التحدي العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 23 عائقاً تم تصميمها لتجعل المشاركين في هذا الحدث السنوي يخوضون المنافسات في التحدي والتشويق. وشهد التحدي مشاركون من مختلف الجنسيات ومختلف الفئات العمرية للرجال والنساء ما بين 15 و60 عاماً، وذلك ضمن فئتين تنافسيتين هما فئة النخبة التي اقتصرت المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين تمكنوا من إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، والفئة الثانية هي فئة الهواة المختلطة (جست فور فن) وهي فئة مفتوحة لجميع المستويات البدنية.

• المشاركون واجهوا مسارات التحدي في درجة حرارة بلغت 4 تحت الصفر.