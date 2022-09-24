خورفكان يتعاقد مع الجزائري مهدي عبيد

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم من خلال حساب النادي الرسمي في «تويتر» التعاقد مع اللاعب الجزائري مهدي عبيد، قادماً من نادي النصر، وذلك لتمثيل «النسور» في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين. ولم يكشف النادي أي تفاصيل أخرى متعلقة بمدة العقد. وحضر الإعلان عن التعاقد، عضو مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم ومشرف التطوير الرياضي والمراحل السنية أحمد الملا. وسبق لمهدي عبيد (31 سنة) تمثيل العديد من الأندية في أوروبا منها في الدوري الفرنسي والإسكتلندي واليوناني قبل أن يلتحق الموسم الماضي للعب مع النصر.