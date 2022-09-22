ريبروف: عقدي مع العين غير قابل للفسخ.. لدي شرط واحد لقيادة منتخب أوكرانيا

اعترف مدرب فريق العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، برغبته في قيادة منتخب بلاده مستقبلاً، لكنه وضع شرطاً واحداً لتولي المهمة، وهي موافقة نادي العين على فسخ العقد المبرم في ما بينهما، والذي أكد المدرب أنه غير قابل للفسخ إلا من جانب إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه ملتزم بعقده الذي ينتهي الصيف المقبل، موضحاً أن «أي عرض يجب أن يرسل إلى إدارة نادي العين، وليس بالتواصل معه».

وقال المدرب في مقابلة مع «قناة 24» الأوكرانية: «بالتأكيد سأكون سعيداً بالعمل في أوكرانيا ومع المنتخب، لكن الأمور لا تعتمد عليّ، لدي عقد مع نادي العين ولا يمكن فسخه إلا من قبل إدارة النادي، يجب أن تُرسل كل العروض إلى مكتب الإدارة قبل كل شيء».

وأشار ريبروف إلى أنه عقب نهاية عقده سيكون قادراً على حسم العروض الأخرى.

وكان المدرب مدّد عقده مع الفريق قبل انطلاقة الموسم الحالي لمدة عام واحد مع الفريق، وكانت شائعات قد ربطت المدرب بقيادة المنتخب الأوكراني في وقت سابق.

ويحظى مدرب فريق العين بتقدير كبير لدى الجماهير الأوكرانية، التي ترى بأنه الأنسب لقيادة المنتخب الوطني، خصوصاً بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال مسيرته لاعباً ومدرباً، وآخرها التتويج مع «الزعيم» بلقبي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي، كما أن لديه تجربة سابقة مدرباً في السعودية والمجر.

وقال ريبروف: «إن أي مدرب أوكراني يحلم بقيادة المنتخب الوطني، هذا منصب مرموق للغاية، وواجب تجاه البلد الذي جعلك شخصاً قديراً، بالنسبة لي إذا جاء مثل هذا العرض سأكون سعيداً أن أقول نعم».

وكان عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ماجد العويس، أكد تجديد ثقتهم بالمدرب عقب الخسارة من الجزيرة في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، كما نفى وجود رغبة من المدرب في فسخ عقده.

وأكد العويس لقناة «أبوظبي الرياضية» أنه ليس صحيحاً أن المدرب سيرجي ريبروف طلب إعفاءه من مهمته، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هناك اجتماعاً سيعقد مع المدرب عقب انتهاء الإجازة للترتيب لفترة التوقف، وبحث العديد من الملفات التي تخص الفريق.

على جانب آخر، استأنف فريق العين تحضيراته على استاد خليفة بن زايد، مساء أول من أمس، من دون لاعبيه الدوليين عقب الراحة القصيرة التي مُنحت لهم في أعقاب مواجهة الجزيرة في الجولة الثالثة من الدوري، ومن المقرر أن يواصل الفريق تحضيراته بصورة يومية، مع إمكانية خوض تجربة ودية قبل مواجهة اتحاد كلباء في الجولة الرابعة من الدوري مطلع أكتوبر المقبل.

«بالتأكيد سأكون سعيداً بالعمل مع منتخب أوكرانيا، لكن الأمور لا تعتمد عليّ فقط».

«ملتزم بعقدي الذي ينتهي الصيف المقبل، وأي عرض يجب أن يُرسل إلى إدارة العين».