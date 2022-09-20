كأس العرب للرياضات الإلكترونية بين 3 دول عربية

بدأت منافسات القسم الثاني من بطولة كأس العرب ( IAC) لتشهد تنافسًا قويًا بين 13 فريقًا عربيًا محترفًا في الرياضة الإلكترونية من خمسة دول مختلفة، وتعتبر النسخة الثالثة من الكأس.

وكانت النسخة الأولى قد ذهبت للفريق السعودي جيكاي إيسبورتس، والثانية للفريق المصري أنوبيس، وتستمر منافسات النسخة الثالثة من البطولة حتى نهاية العام والتي بدأ قسمها الثاني في اغسطس، وتبدو المنافسة محتدمة بين فرق الإمارات ومصر والسعودية

ومن المباريات الأولى في البطولة، اهتمت جيمرز لاونج برصد ردود أفعال اللاعبين في المباراة النهائية وذلك لتحقيق أكبر قدر من التفاعل الجماهيري، فقدمت خاصية جديدة من خلال تثبيت كاميرا لكل لاعب والانتقال بينهما، لمنح المشادين متعة إضافية من خلال مشاهدة ردود أفعال اللاعبين في لحظتها، وقد اختبرت جيمرز لاونج هذه الخاصية لأول مرة في المباراة النهائية من بطولة رايزينج ستارز، لتعيد تكرارها بعد النجاح الذي حققته وقتها.

وفاز فريق رعد – الفريق الرسمي للمصرية للاتصالات، بالقسم الأول من كأس العرب، لتستمر مباريات القسم الثاني خلال شهر اغسطس ويستكملوا جميع الفرق المنافسة على اللقب على أن يلعبوا النهائي في نهاية العام، ويُشارك في كأس العرب من مصر الفرق رعد، أنوبيس، عبد العال والصحبة، وان مور إيسبورتس، هاي تيمب إيسبورتس، ومن السعودية يشارك الفريق العالمي جيكاي إيسبورتس، كلاش، ومن الإمارات العربية المتحدة يُشارك الفريق الكبير نجمة جالاكسي، لوست إيسبورتس، ومن المغرب فوكس جيمينج، ذا بلاك لوتس، ومن تونس فيسلاش جي إن جي، ثاندر كلاودس.

وقد تأسست شركة جيمرز لاونج عام 2014 لتغزو مجال الرياضة الإلكترونية بالشرق الأوسط، وتكوّن قاعدة جماهيرية واسعة من لاعبي الرياضة الإلكترونية والمهتمين بمجال الألعاب بالوطن العربي، ويعتبر مصدر قوة الشركة كونها هي الأولى في تنظيم البطولات بالوطن العربي، فعلى مدار 8 سنوات جمع فريق جيمرز لاونج خبرات مختلفة من تجارب عديدة بالرياضة الإلكترونية، ليطوّروا أنفسهم ويواكبون التكنولوجيا الحديثة ويصبحون أحد أكبر منظمي بطولات وفعاليات للرياضة الإلكترونية بالوطن العربي.

وتعتبر IAC – كأس العرب هي البطولة الإقليمية الأولى لجميع لاعبي (ليغ أوف ليجندز) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى مدار 3 سنوات توّلت جيمرز لاونج إدارة البث المباشر وتطويره، وتحظي البطولة بدعم كبير من كُبرى العلامات التجارية مثل لوجيتيك، آثّر، هارديز، ويُشارك فيها أكبر فرق الرياضة الإلكترونية في الوطن العربي مثل رعد، أنوبيس جيمينج، نجمة جالاكسي، فوكس جيمينج، عبد العال والصحبة.