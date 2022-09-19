ماراثون زايد الخيري في مصر يشهد إقبالاً كبيراً قبل انطلاقه بـ 3 أشهر

قبل أكثر من ثلاثة أشهر كاملة من موعد انطلاق ماراثون زايد الخيري بمدينة الإسكندرية في مصر، وبمجرد الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة، توافد المئات من المصريين من كل الشرائح لتسجيل أسمائهم من أجل المشاركة في الحدث الخيري السنوي الاستثنائي.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الشباب والرياضة المصرية أنه بمجرد إعلان الوزارة عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السابعة لماراثون زايد الخيري، تدافع المئات على موقع التسجيل من مختلف الفئات للمشاركة في السباق ودفع رسم الاشتراك، نتيجة للنجاح اللافت الذي حققته النسخ الست السابقة، والثقة من الجميع في منهج وأسلوب ومستهدفات الحدث السنوي الكبير، كما أنه يمكن اعتباره تظاهرة مصرية في حب دولة الإمارات، ومؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وذكرت وزارة الشباب والرياضة المصرية أن الإعلان عن تخصيص عائد الماراثون في النسخة المقبلة لدعم مستشفى أهل مصر لضحايا الحوادث والحروق، كان له الأثر أيضاً على الإقبال الكبير من المصريين، شباباً ورجالاً ونساء ومن العائلات التي رأت أن الحدث فرصة للتعبير عن الحب والتقدير للعلاقات الأخوية المشتركة بين الإمارات ومصر.

وتترقب محافظة الإسكندرية حالياً مع قرب انتهاء الموسم الصيفي فيها الحدث الرياضي الإنساني الخيري الكبير عبر منظومة عمل كبيرة، وعدد من المتطوعين لرسم صورة من البهجة والجمال لهذه المحافظة الساحلية الشهيرة، في انتظار تاريخ 23 ديسمبر الذي يتوقع أن يشارك فيه ما يزيد على 30 ألف متسابق، خلافاً للأسر والعائلات التي ستتوافد لمشاهدة الحدث وحضوره على جانبي مساره.

وسيكون انطلاق وختام الماراثون من أمام استاد الإسكندرية العريق، أقدم استاد رياضي في مصر وقارة إفريقيا، ويتضمن فئات ومراحل عدة: الأولى لمسافة كيلومترين والمخصصة لأصحاب الهمم والأطفال تحت 10 سنوات وكبار السن فوق 60 سنة، ثم السباق الرئيس الذي تبلغ مسافته 10 كم للرجال والسيدات والمحترفين.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث الرياضي الخيري الكبير أطلق فكرته وحدد أهدافه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبح علامة خالدة ورؤية ثاقبة تحمل معاني الخير والمحبة والعطاء على مر الزمان.