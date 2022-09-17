نادي الشارقة: قراراتنا مدروسة.. والاعتذار عن عدم المشاركة في «السلة العربية» جاء بخطاب رسمي

أكد مجلس إدارة نادي الشارقة في بيانٍ رسمي، أن «قرارات النادي مدروسة بعناية»، وأن «قرار اعتذار النادي عن عدم المشاركة في بطولة الأندية العربية لكرة السلة جاء في خطاب رسمي لاتحاد السلة».

وقال بيان نادي الشارقة، في رده على تصريحات لرئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، اللواء إسماعيل القرقاوي، نشرت في صحيفة «الإمارات اليوم»، إن «اعتذار فريق رجال كرة السلة بنادي الشارقة الرياضي عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من الخامس إلى 15 أكتوبر المقبل، جاء بخطاب رسمي، وذلك بعد أن تلقى النادي طلب ترشيح من اتحاد كرة السلة للمشاركة بالبطولة».

وأكد النادي احترامه لرئيس اتحاد السلة، ودعم النادي الكامل لنجاح الاتحاد، وحرص النادي على رفد المنتخبات الوطنية باللاعبين والعناصر الفنية، وتمثيل الدولة بشكل مشرف في المحافل الخارجية. قبل أن يتجه البيان إلى نفي التصريحات الصحافية الصادرة عن رئيس اتحاد السلة، بوجود موافقة مسبقة، وأن قرار اعتذار النادي جاء استجابة لرغبة مدرب فريق الشارقة للسلة.

وقال نادي الشارقة إنه «قام بدراسة الطلب جيداً، وقام مؤسسياً بالرد خلال المدة القانونية بخطاب رسمي للاتحاد، بالاعتذار عن عدم المشاركة في البطولة العربية، دون إبداء الأسباب في الخطاب، أو تفاصيل خاصة بحالة الفريق الذي كان في فترة الإعداد، ويعاني إصابات وغيابات لأعمدة أساسية ولاعبين أجانب جدد على التشكيلة».

وشدّد البيان على أن العمل في نادي الشارقة يتم بشكل مؤسسي، وقرارات المشاركة في البطولات الخارجية يتم اتخاذها من قبل مجلس إدارة النادي، بعد مناقشته لروزنامة الموسم وأهداف النادي الاستراتيجية خلال الموسم. وختم البيان أن من حق الشارقة، كما هو حق الأندية، قبول المشاركة في البطولات الخارجية أو الاعتذار عن عدم المشاركة فيها.