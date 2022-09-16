لاعب مواطن يحترف في الدوري العراقي.. "مارسيلو الإمارات"

أعلن نادي الديوانية العراقي في حسابه "تويتر" عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن التعاقد مع اللاعب الاماراتي محمد سالم الظاهري لتمثيله في الموسم المقبل للدوري الممتاز العراقي، ليصبح بذلك أول لاعب اماراتي يشارك في الدوري العراقي لكرة القدم.

وسبق للاعب محمد سالم الظاهري تمثيل اندية العين وتدرب تحت اشراف المدرب الرماني كوزمين قبل ان ينتقل لتمثيل اندية الوحدة والشارقة والفجيرة ودبا الفجيرة واندية اخرى ويبلغ من العمر 31 سنة ويعتبر من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الايسر.

ويعتبر نادي الديوانية أحد ابرز الاندية الجماهيرية العراقية خارج العاصمة بغداد إضافة الى أندية الميناء ونفط الوسط وأربيل.

ويعرف الظاهري بلقب "مارسيلو الإمارات" عندما كان يلعب في صفوف الوحدة الاماراتي نسبة لنجم ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو.