خورفكان يحصد أول نقطة من النصر

تعادل خورفكان وضيفه النصر من دون أهداف، أمس، في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين ليحصد أول نقطة في البطولة بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، فيما أصبح رصيد النصر خمس نقاط. وشهدت المباراة هجمات كثيرة من قبل الفريقين، خصوصاً من النصر الذي اندفع مبكراً للتسجيل لكن لاعب «النسور» البرازيلي رفائيل دودو كاد أن يفتتح تسجيل الأهداف، عندما انفرد بالمرمى وهو في مواجهة حارس النصر أحمد شامبيه لكنه سددها خارج المرمى وسط استغراب الجمهور. وتدخل مسعود سليمان وأبعد كرة هدف محقق عندما أبعد الكرة من أمام المنفرد بالمرمى الفرنسي ريان مينديز وهو على بعد خطوات من خط المرمى. وسدد إسماعيل الحمادي كرة قوية تصدى لها حارس العميد أحمد شامبيه على مرحلتين. وبشكل غريب أضاع مهاجم خورفكان فرصة التسجيل عندما انفرد البرتغالي فيليبي، لكنه سدد إلى الخارج وهو منفرد بالمرمى، وتألق حارس خورفكان وتصدى لكرة سددها انطونيو كارافالهو من ضربة حرة مباشرة أبعدها إلى ضربة ركنية، وحاول إسماعيل الحمادي من تصويب كرة وصلته من ضربة ركنية لكنه سددها إلى الخارج. وأجرى خورفكان ثلاثة تبديلات في آن واحد عند الدقيقة 67 بإشراك البرازيليين فالمور ودي باروس وعادل سبيل في محاولة لرفع مستوى الهجمات. وطالب لاعبو خورفكان بضربة جزاء بعد عرقلة لاعبه دي باروس لكن حكم المباراة سلطان عبدالرزاق لم يحتسبها ولم يذهب إلى مراجعتها من قبل تقنية الفيديو.