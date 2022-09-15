خورفكان والنصر.. نقطة أولى للعنبري

تعادل خورفكان وضيفه النصر بدون أهداف، الخميس، في الجولة الثالثة من دوري ضمن منافسات دوري ادنوك للمحترفين ليحصد أول نقطة في البطولة بقيادة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، فيما أصبح رصيد النصر خمس نقاط.

وشهدت المباراة هجمات كثيرة من قبل الفريقين وخصوصا من النصر الذي اندفع مبكرا للتسجيل لكن لاعب "النسور" البرازيلي رفائيل دودو كاد أن يفتتح تسجيل الاهداف عندما انفرد بالمرمى وهو في مواجهة حارس النصر أحمد شامبيه لكنه سددها خارج المرمى وسط استغراب الجمهور.

وتدخل مسعود سليمان وأبعد كرة هدف محقق عندما ابعد الكرة من امام المنفرد بالمرمى الفرنسي ريان مينديز وهو على بعد خطوات من خط المرمى 39.

وسدد اسماعيل الحمادي من شبه انفراد كرة قوية تصدى لها حارس العميد احمد شامبيه على مرحلتين 41.

وبشكل غريب اضاع مهاجم خورفكان فرصة التسجيل عندما انفرد البرتغالي فيليبي لكنه سدد الى الخارج وهو منفرد بالمرمى 43.

وتألق حارس وخورفكان وتصدى لكرة سددها انطونيو كارافالهو من ضربة حرة مباشرة 55 أبعدها الى ضربة ركنية، وحاول إسماعيل الحمادي من تصويب كرة وصلته من ضربة ركنية لكنه سددها إلى الخارج 58.

وأجرى خورفكان ثلاثة تبديلات في آن واحد عند الدقيقة 67 بإشراك البرازيليين فالمور ودي باروس وعادل سبيل في محاولة لرفع مستوى الهجمات، وأضاع لاعب العميد كارافالهو من جديد كرة سهلة امام المرمى سددها اعلى العارضة 70.

وطالب لاعبي خورفكان ضربة جزاء بعد إعثار لاعبه دي باروس بشكل واضح لكن حكم المباراة سلطان عبد الرزاق لم يحتسبها ولم يذهب لمراجعتها من قبل تقنية الفيديو 72.

وبعد هجمات عديدة لم تستثمر انتهت المباراة بدون أن تهتز الشباك.