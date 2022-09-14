منتخب الإمارات يهزم بروناي بخماسية نظيفة في التصفيات الآسيوية للشباب

استهل منتخب الإمارات للشباب مشواره في التصفيات الآسيوية تحت 20 سنة بالفوز على نظيره منتخب بروناي بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت اليوم الأربعاء على ملعب دولين عمرزاكوف في العاصمة بيشكيك، ضمن مباريات المجموعة العاشرة.

سجل أهداف المنتخب عتيق عصام في الدقيقة الأولى، وخليفة خميس 62، وعلي عبدالعزيز 79 من ركلة جزاء، ومايد سعيد 80، ومبارك سالم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الجمعة المقبل، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب قيرغستان، ويواجه منتخب بروناي منتخب إيران.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان المضيف.