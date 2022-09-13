دبي تستضيف 110 معسكرات دولية في 8 أشهر

قال تقرير صادر عن مجلس دبي الرياضي، إن عدد المعسكرات الدولية التي استقبلتها دبي مع نهاية شهر أغسطس الماضي بلغ 110، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة حضور العديد من الفرق والمنتخبات الرياضية المختلفة وكبار نجوم الرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً لإقامة معسكرات تدريبية استعداداً للبطولات الرياضية المختلفة، في مقدمتها مونديال قطر 2022.

وذكر بيان صحافي: «يواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المؤسسات من داخل الدولة وخارجها ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية نظراً لتوافر المنشآت الرياضية العالمية وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة، وتوافر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة إلى جانب روعة الطقس وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة».

وكانت دبي قد تحولت إلى وجهة مفضلة لإقامة معسكرات للفرق والمنتخبات الأوروبية من: بريطانيا، بولندا، بلغاريا، فرنسا، نيوزيلاندا، سلوفاكيا، روسيا، النمسا، لاتفيا، الدنمارك.

وشهد العام الجاري زيادة كبيرة في أعداد المنتخبات والفرق الآسيوية التي حضرت من: الصين، ماليزيا، ميانمار، فيتنام، أوزباكستان، تركمانستان، الهند، إندونيسيا، لبنان، قطر، الأردن، الكويت، بالإضافة إلى المكسيك من أميركا الجنوبية، وتنزانيا، وتشاد.

وأكد تقرير مجلس دبي الرياضي تنوع أماكن إقامة المعسكرات التدريبية على مختلف المنشآت الرياضية الموجودة في الإمارة والمشيدة وفق أحدث الطراز العالمية والتي تتناسب مع احتياجات مختلف الفرق العالمية.

وتصدر منتجع جبل علي قائمة الأماكن الأكثر جذباً للمعسكرات الدولية في دبي، إذ شهد إقامة أكثر من 30 معسكراً تدريبياً منذ بداية العام، كما يواصل مجمع حمدان الرياضي استضافة المعسكرات والفرق والمنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين، حيث استضاف 12 معسكراً دولياً حتى أغسطس الماضي.

وأصبحت المعسكرات التدريبية الدولية مصدراً مهماً لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات التي تتخذ من دانة الدنيا مقراً لمعسكراتها، تأكيداً على مكانتها على خارطة الرياضة الدولية بفضل البنية التحتية المتكاملة.

وتضم دبي عناصر الجذب الرياضية والسياحية التي تسهم في تحقيق الأهداف الرياضية والترفيهية للرياضيين.