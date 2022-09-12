دي توماس متردد في الانتقال إلى الشارقة بسبب كأس العالم

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن نادي الشارقة تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب الإسباني الدولي راؤول دي توماس خلال فترة الانتقالات الحالية قادماً من إسبانيول الإسباني.وأوضحت صحيفة «ريليفو» أن راؤول دي توماس يرغب في مغادرة إسبانيول بأي طريقة، لافتة إلى أنه تلقى عرضاً رسمياً من نادي الشارقة، بعدما لم يشارك في أي مباراة مع النادي الإسباني في «الليغا».

وأضافت: «الشارقة تعاقد أخيراً مع كل من الإسباني باكو ألكاسير والبوسني ميراليم بيانيتش، وقد يضم لاعباً ثالثاً من الدوري الإسباني بضم راؤول دي توماس».

وأشارت إلى أن تعثر صفقة انتقاله إلى رايو فاييكانو قبل غلق باب القيد بإسبانيا في الأول من سبتمبر الماضي، أسهم في إمكانية موافقته على عرض انتقاله إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وتابعت: «دي توماس يرغب في الانضمام إلى قائمة منتخب إسبانيا للمشاركة في كأس العالم 2022 نوفمبر المقبل، ما يجعله متردداً في الموافقة على عرض الشارقة، بينما قد يحرمه عدم مشاركته أساسياً مع إسبانيول فرصة خوض المونديال، فالمدرب لويس إنريكي استدعى دي توماس لخوض مباراتين أمام كل من التشيك والبرتغال في يونيو الماضي بدوري الأمم الأوروبية».

يذكر أن راؤول دي توماس 27 عاماً انتقل إلى بنفيكا قادماً من ريال مدريد في 2019 مقابل 20 مليون يورو، قبل أن يعود بعدها إلى الدوري الإسباني في 2020 بانتقاله إلى إسبانيول مقابل 22.5 مليون يورو. في المقابل ذكرت صحيفة «فاناتيكوس» البرازيلية، أن نادي فلامينغو دخل في مفاوضات مع اللاعب البرازيلي أوسكار بعدما فسخ الأخير عقده مع نادي شنغهاي الصيني.

وأوضحت أن فلامينغو ينافس الشارقة على خدمات الدولي البرازيلي السابق، مبينة أن «الملك» قد يعرقل طموحات فلامينغو الذي يرغب في تعزيز صفوفه بضم أوسكار حتى نهاية الموسم، خصوصاً أن الفريق ينافس على لقب كوبا ليرتادوريس.

ويضم الشارقة حالياً في صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب هم البرازيلي كايو لوكاس والإسباني باكو ألكاسير والبوسني ميراليم بيانيتش، ويسعى إلى التعاقد مع لاعبين جدد قبل غلق باب القيد في الرابع من أكتوبر المقبل.