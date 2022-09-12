الموسم الجديد لألعاب القوى ينطلق 24 الجاري

أعلن اتحاد ألعاب القوى فتح باب القيد والتسجيل للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية للموسم الرياضي 2022-2023 خلال الفترة من 12 سبتمبر الجاري وحتى 11 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الاستعداد لتدشين نشاط الاتحاد للموسم الرياضي الجديد.

وقال بيان صادر عن الاتحاد إنه «تمت مخاطبة الأندية بكل التفاصيل والإجراءات المطلوبة في إطار تعزيز الشراكة الراسخة والقوية بين منظومة العمل في «أم الألعاب»، مع إمكانية تعديل مواعيد إقامة البطولات طبقاً لمشاركة المنتخب في البطولات الخارجية، وكذلك نتيجة أية ظروف طارئة تؤدي إلى عدم إقامة البطولة في الميعاد المحدد لها».

ويفتتح موسم «أم الألعاب» ببطولة الدولة الفرقية للجري لفئات السيدات والشابات والناشئات والأشبال بنات، بجانب فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال بنين في 24 سبتمبر، ثم بطولة التحدي الأولى لألعاب القوى أيام 21، 22 و23 أكتوبر لفئات السيدات والشابات والناشئات والأشبال بنات، بالإضافة إلى فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال بنين.

وتتجه الأنظار إلى بطولة كأس رئيس الدولة وبطولة النخبة للموسم 2021-2022، أيام 18، 19 و20 نوفمبر، والتي تضم فئات السيدات والشابات والناشئات والأشبال بنات، بالإضافة إلى فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال بنين، والتي تستضيفها أبوظبي، بينما تقام بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجري في 10 ديسمبر المقبل على مستوى السيدات والشابات والناشئات والأشبال بنات، بالإضافة إلى فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال بنين.

وتم تحديد يوم 24 ديسمبر المقبل لإقامة المهرجان الأول لبراعم ألعاب القوى لمواليد 2010 و2011 و2012، ثم تقام بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجري في في 7 يناير 2023 لفئات السيدات والشابات والناشئات والأشبال بنات، بالإضافة إلى فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال بنين، في حين تقام بطولة التحدي الثانية لألعاب القوى أيام 27 و28 و29 يناير 2023. وتشهد أيام 17 و18 و19 فبراير المقبل بطولة كأس الاتحاد لألعاب القوى، تعقبها بطولة كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى أيام 10 و11 و12 مارس.

ويختتم الموسم ببطولة كأس رئيس الدولة وكأس النخبة لألعاب القوى أيام 12و13 و14 مايو المقبل.