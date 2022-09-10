باراغواي يعلن قائمته لمواجهة المنتخب الإماراتي

كشف مدرب منتخب باراغواي جييرمو باروس شيلوتو عن قائمة تضم 18 لاعباً يلعبون في الخارج للمشاركة في مباراتين وديتين أمام الإمارات والمغرب.

وذلك الموقع الرسمي لمنتخب باراغواي أن أبرز مستجدات قائمة الفريق هي ضم الظهير إيفان راميريز وحارس المرمى خوان إسبينولا، وكلاهما يلعبان في الدوري الأرجنتيني.

ويستعد منتخب باراغواي، الذي فاز في 31 أغسطس الماضي على المكسيك 1-0 في ودية أقيمت في أتلانتا بالولايات المتحدة، لمواجهة المنتخب الإماراتي 23 سبتمبر الجاري، في المباراة التي ستحضنها فيينا، وبعد أربعة أيام من هذا الموعد، سيلعب "البيروخا" أمام نظيره المغربي في إشبيلية.