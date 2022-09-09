صدمة لـ"قاهر ليفربول".. أوسيمهن يغيب عن نابولي فترة طويلة

سيغيب مهاجم نابولي النيجيري الدولي فيكتور أوسيمهن الى ما بعد النافذة الدولية المقررة في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي بداعي إصابة في عضلات الفخذ الأيمن، كما اعلن ناديه الايطالي الجمعة.

وتعرض أوسيمهن (23 عامًا) للإصابة خلال الشوط الاول من المباراة التي فاز بها فريقه ضد ليفربول الانجليزي (4-1) ضمن الجولة الاولى من دور الجموعات لدوري أبطال أوروبا الاربعاء، فخرج قبل اربع دقائق من نهايتها وحل بدلا منه الارجنتيني جيوفاني سيميوني.

وسيغيب أوسيمهن عن مباراتي فريقه ضد سبيتسيا السبت وميلان نهاية الاسبوع المقبل في الدوري المحلي، بالاضافة الى المواجهة ضد رينجرز الاسكتلندي في الجولة الثانية من دوري أبطال اوروبا الثلاثاء.