الشارقة يقسو على الظفرة في افتتاح كأس الاتحاد لكرة السلة

قسا فريق السلة بنادي الشارقة على ضيفه الظفرة وتغلب عليه 118-30، أول من أمس، في الجولة الافتتاحية من الدور التمهيدي ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة، أولى مسابقات الموسم الجديد لمرحلة الرجال.

وشهدت الجولة ولحساب المجموعة الأولى ذاتها فوز النصر على ضيفه الوحدة بنتيجة 100-42، فيما حملت مباريات المجموعة الثانية عنوان المفاجآت المبكرة، بتعثر شباب الأهلي أمام مضيفه الوصل 86-99، وخسارة البطائح بشوط إضافي أمام ضيفه فريق «أكاديمية جام» 94-97 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 75-75.

وقضى نظام البطولة بأن تقام في دورها التمهيدي بنظام دوري المجموعات، على أن تسفر نتائج ختام التمهيدي عن رسم خارطة مواجهات الدور ربع النهائي الذي ينطلق في 15 الشهر الجاري بنظام خروج المغلوب، ويلتقي فيه متصدرا المجموعتين مع رابع المجموعة الأخرى، والوصيفان مع ثالث المجموعة التالية.

وتعود فرق البطولة مساء غدٍ لخوض منافسات الجولة الثانية من الدور التمهيدي، بإقامة أربع مباريات، يحل فيها الظفرة ضيفاً على النصر، فيما يستقبل الشارقة فريق الوحدة، ولقاء الوصل مع ضيفه «أكاديمية جام»، وشباب الأهلي في ضيافة البطائح.