7 مدربين عرب و6 مواطنين يسيطرون على دوري الدرجة الأولى.. في مشهد نادر

يسيطر سبعة مدربين عرب من قارة إفريقيا على المقاعد التدريبية لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم (ثلاثة مدربين من تونس، واثنان من الجزائر، وآخر من المغرب، وواحد من الصومال)، مقابل ستة مدربين مواطنين، وثلاثة أوروبيين، ومدرب واحد برازيلي، في مشهد نادر على دوري الهواة الذي ينطلق السبت المقبل، بمشاركة 17 فريقاً، وهو رقم غير مسبوق في المواسم الماضية.

وأسهمت النتائج المميزة التي حققها مدربو تونس والجزائر والمغرب في الموسم الماضي في التعاقد معهم مجدداً، ويبرز إلى الواجهة مدرب نادي الحمرية، التونسي طارق الحضيري، الذي تمكّن في الموسم الماضي من قيادة فريق البطائح للصعود لدوري ادنوك للمحترفين، للمرة الأولى في تاريخه، الأمر الذي رفع من القيمة السوقية للمدرب طارق الحضيري، وجعله من أوائل المدربين الذين يتم التعاقد معهم، ويعد تعاقد نادي الإمارات مع المدرب السابق لنادي العروبة في الموسم الماضي لدوري أدنوك للمحترفين، التونسي فتحي العبيدي، إضافة مهمة للدوري، بعد نجاحه في الموسم الماضي بخطف نقاط ثمينة في المواجهات التي جمعت العروبة مع الفرق الجماهيرية، ومنها بطل الدوري العين، وشباب الأهلي، ما قاد إدارة «الصقور» للتعاقد معه ليقود فريقها في الموسم المقبل، وأصبح لاحقاً مدرب الرمس، التونسي عبدالحليم الوريمي، ثالث مدرب يتم التعاقد معه، وذلك تثميناً لعطائه في الدوري العماني.

ومنذ أن غادر المدرب الجزائري مجيد بوقرة تدريب الفجيرة لم تتعاقد الأندية مع مدربين جزائريين، قبل أن يتعاقد نادي الفجيرة مع المدرب الجزائري سفيان نشمة، وتعاقد مصفوت مع المدرب فؤاد بومضل، وأصبح المدرب السابق لنادي الظفرة، المغربي بدر الدين الإدريسي سادس مدرب عربي من قارة إفريقيا يتم التعاقد معه، بعد انضمامه لتدريب نادي العربي، بينما أوكل فريق بينونة المهمة للمدرب الصومالي رشيد إبراهيم الشيخ.

وتعاقدت الأندية مع ستة مدربين مواطنين، هم كل من: مدرب الذيد محمد سعيد الطنيجي، ومدرب مسافي فهد الدبل، ومدرب دبا الحصن محمد جلبوت،

ومدرب الجزيرة الحمراء معتز عبدالله، ومدرب التعاون بدر طبيب، ومدرب فريق ستي محمد علي أحمد، الذي يخوض مهمته كمدرب رئيس للمرة الأولى، ويعد الأصغر بين أقرانه (39 سنة)، بينما مدرب الذيد محمد الطنيجي أقدم المدربين العاملين في دوري الدرجة الأولى، حيث يظهر في الدوري للموسم الـ14، ويمكن تسميته بعميد المدربين المواطنين في دوري الأولى.

ويعوّل دبا الحصن كثيراً على المدرب محمد بن جلبوت لقيادته للمحترفين، بعد تحقيقه لنتائج مميزة مع النادي العربي في الموسم الماضي.

وينطبق الأمر ذاته على التعاون، الذي تعاقد مع المدرب بدر طبيب القادم من نادي الإمارات.

وينضم إلى الدوري المدربون الأوروبيون، وهم: مدرب العروبة الصربي بوريس بونياك، ومدرب حتا المقدوني الشمالي جوجيكا، ومدرب فريق هسبانيا الإسباني اينيامي، بينما مدرب «غلف اف سي» هو البرازيلي فيرناندو ميرندا.

المدربون

المدربون العرب

■ مدرب نادي الحمرية، التونسي طارق الحضيري.

■ مدرب فريق الإمارات، التونسي فتحي العبيدي.

■ مدرب الرمس، التونسي عبدالحليم الوريمي.

■ مدرب الفجيرة، الجزائري سفيان نشمة.

■ مدرب مصفوت، الجزائري فؤاد بومضل.

■ مدرب العربي، المغربي بدر الدين الإدريسي.

■ مدرب بينونة، الصومالي رشيد إبراهيم الشيخ.

المدربون المواطنون

■ مدرب الذيد، محمد سعيد الطنيجي.

■ مدرب مسافي، فهد الدبل.

■ مدرب دبا الحصن، محمد جلبوت.

■ مدرب الجزيرة الحمراء، معتز عبدالله.

■ مدرب التعاون، بدر طبيب.

■ مدرب فريق ستي، محمد علي أحمد.

المدربون الأوروبيون

■ مدرب العروبة، الصربي بوريس بونياك.

■ مدرب حتا، المقدوني الشمالي جوجيكا.

■ مدرب فريق هسبانيا، الإسباني اينيامي،

■ مدرب «غلف إف سي»، البرازيلي فيرناندو ميرندا.

مدرب برازيلي واحد فقط في دوري الهواة.