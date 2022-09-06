الشامسي: ألكاسير الأغلى في دورينا لكنه لن يخطف الأضواء من لابا

قال وكيل اللاعبين وليد الشامسي، إنه رغم أن مهاجم الشارقة الإسباني باكو ألكاسير يُعد أغلى لاعب في الدوري الإماراتي والأعلى قيمة سوقية بنحو تسعة ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في سوق اللاعبين، إلا أنه لن يخطف الأضواء من لاعب العين التوغولي لابا كودجو، رغم أن الأخير تبلغ قيمته السوقية 5.5 ملايين يورو، معتبراً أن مهاجم الجزيرة ومنتخب الإمارات الوطني علي مبخوت صاحب القيمة السوقية بثلاثة ملايين يورو حافظ على قيمته كأغلى لاعب إماراتي، مشدداً على أنه رغم أن لاعب شباب الأهلي حارب عبدالله سهيل سيكون هو نجم المستقبل في الكرة الإماراتية، وأن قيمته المالية ستكون عالية، إلا أنه لن يتفوق فنياً على موهبة لاعب الوصل عمر عبدالرحمن.

وقال وليد الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن ألكاسير لاعب كبير وقادم من أندية كبيرة، إلا أنه ليس هدافاً في إسبانيا بجانب أنه جديد على الدوري الإماراتي، في حين أن لابا كودجو هداف مجرب في الدوري الإماراتي، وكقيمة تهديفية فهو رقم واحد في دورينا وليس هناك لاعب يمكن أن يتفوق عليه، وألكاسير لو خطف الأضواء من لابا كودجو فنياً فإنه في تقديري لن يتفوق عليه من الناحية التهديفية، إذ يكفي أن كودجو أحرز في الموسم الماضي في بطولة الدوري 26 هدفاً».

وسجل ألكاسير أول أهدافه مع فريقه الجديد الشارقة في مرمى شباب الأهلي، وقاد فريقه للفوز في المباراة بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الأولى لدوري أدنوك للمحترفين فيما غاب لاعب العين لابا كودجو هداف الدوري الموسم الماضي عن التسجيل في الجولة الافتتاحية، فيما قاد لاعب الجزيرة علي مبخوت فريقه للفوز على دبا الفجيرة بتسجيله هدفين نظيفين.

وتوّج لابا كودجو بثلاث جوائز الموسم الماضي، إذ نال جائزة أفضل هدف في الموسم، والحذاء الذهبي بوصفه هدافاً للدوري، إلى جانب جائزة أفضل لاعب أجنبي.

وتابع الشامسي: «لابا كودجو مهاجم صريح في حين ألكاسير ليس مهاجماً صريحاً، لكنه كقيمة فنية واسم، فإن كفة الأخير هي الأرجح كونه قادماً من أندية كبيرة مثل برشلونة وفياريال، لكن كتأثير وفعل وقيمة داخل الملعب فإن كودجو هو الأفضل».

ورشح الشامسي أندية العين والجزيرة والشارقة والوحدة وشباب الأهلي للمنافسة على درع الدوري الإماراتي.

وأكمل: «لاعب شباب الأهلي حارب عبدالله سهيل يُعد من أفضل اللاعبين في الدوري الإماراتي، فهو لاعب صاعد وصغير السن، ويُعد الأفضل حالياً من ناحية القيمة الفنية كلاعب مستقبل من الجيل الجديد، لكن في الوقت ذاته فإنه لا أحد يستطيع منافسة اللاعب عمر عبدالرحمن كقيمة فنية، على الرغم من أنه يُعد حالياً في آخر مشواره في الملاعب، معتبراً أن مبخوت يُعد حالياً أغلى لاعب مواطن من ناحية القيمة المالية».

وأوضح الشامسي: «في حال فكر نادي شباب الأهلي في بيع حارب سهيل، فإن قيمته المالية لن تقل عن 20 إلى 25 مليون درهم، ويمكن لأي نادٍ أن يشتريه».