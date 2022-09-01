الهندي براغاناندا والكازاخستاني جوماباييف في صدارة مشتركة لـ«دولية دبي للشطرنج»

أسفرت نتائج الجولة الرابعة من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها الـ22 والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة عن صدارة مشتركة بنهاية الجولة الرابعة برصيد أربع نقاط بين الهندي راميشابو براغاناندا، والكازاخستاني رينات جوماباييف، وستجمعهما الجولة الخامسة معاً على الطاولة الأولى. وتساوى برصيد 3.5 نقطة سبعة لاعبين هم الصربي ألكسندر إنجيج والهندي أرجون إريغيسي والروسي ألكسندر بريدكي والأميركي فلاديمير أكوبيان والهندي سيتورامان والأذربيجاني محمد مرادلي والهندي أيوش شارما.

وفي أبرز النتائج، تعادل الصربي إنجيج مع الهندي إريغيسي، وفاز براغناناندا على الأرميني آرام هاكوبيان، وتعادل الأميركي أكوبيان مع الأذربيجاني مرادلي محمد، وتمكن الكازاخستاني جومابييف من الفوز على الهندي غروفر ساهاج.

وفي نتائج المواطنين، خسر عمران الحوسني أمام الهندي محمد نوبيرشاه، وخسر حمد بدر من الهندي أجاي كريشنا، وفاز أحمد الرميثي على الهندية إيشا شارما، كما فاز إبراهيم سلطان على الهندي أرناب جينا.

وفي أبرز النتائج العربية، تعادل المصري أحمد عدلي مع الهندي باندا سابميت، فيما خسر المغربي محمد تيسير من الناشئ السوري رامي طلب، وتعادل اليمني بشير القديمي مع الفلسطيني راجي صايل أبوعزيزة.