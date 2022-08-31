19 نادياً تستقبل جولة «دي بي وورلد» للغولف

تعود سلسلة «الكرة الأكثر حظاً على الأرض» المرتقبة إلى أندية الغولف في جميع أنحاء الدولة هذا الأسبوع، حيث يتنافس اللاعبون الهواة للحصول على فرصة لا تقدر بثمن للعب جنباً إلى جنب مع أبرز نجوم العالم في تحدي «برو-إم»، ضمن بطولة جولة «دي بي وورلد» للغولف.

وستقام البطولات المؤهلة في 19 نادياً في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والعين، خلال الفترة من الثالث من سبتمبر إلى 22 أكتوبر، حيث يحجز اللاعبون البارزون من كل حدث مكانهم في ملعب «النار» الشهير في عقارات جميرا للغولف في النهائي الكبير في الخامس من نوفمبر المقبل.

وتشمل الجوائز هذا العام تذاكر تجربة مميزة لبطولة جولة موانئ دبي العالمية، والبضائع الرسمية للبطولة، وقسائم متجر الغولف، والجائزة الأولى المرموقة، وهي حجز مقعد في تحدي «برو-إم»، التي ستمنح لأفضل لاعب ولاعب وناشئ في الختام الكبير للسلسلة. المسابقة السنوية مفتوحة لجميع لاعبي الغولف الحاصلين على نتيجة أداء معترف بها من قبل اتحاد الإمارات للغولف، بحد أقصى 28 للرجال والناشئين و36 للسيدات.