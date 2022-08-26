345 مليون مشاهد تابعوا تصفيات آسيا المؤهلة إلى المونديال

أكّدت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، أنه تم بث مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى 210 دول، وذلك من خلال 44 شريكاً إعلامياً في العالم، وتابع المباريات أكثر من 345 مليون مشاهد. وأشادت لجنة التسويق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في اجتماعها الدوري، عبر الاتصال المرئي، بالتنامي المتزايد للعلامة التجارية للاتحاد والبطولات التي ينظمهـــــا على المســـــتوى العالمي، إلى جانب الارتـــــفاع الهائل في المتابعــة الجمــــــاهيـــــرية.

وأجمع أعضاء اللجنة على تأكيد صعود قيمة ومكانة التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، لتصبح واحدة من أهم مسابقات كرة القدم في العالم، حيث سجّلت كل مباراة عدداً قياسياً من المشاهدات بشكل منتظم، وباتت مبارياتها منصّة جاذبة لظهور العلامات التجارية التي تسعى للوصول إلى الجماهير في كل أرجاء قارة آسيا. في الوقت ذاته، فإن هذه التصفيات نجحت في تسجيل أرقام انتشار تجاري تتجاوز قيمته 392 مليون دولار من ناحية القيمة الإعلامية العالمية، وتم تسجيل 213.9 مليون انطباع للرعاة، من خلال المنشورات المخصصة لهم، عبر منصّات وسائل التواصل الاجتماعي.