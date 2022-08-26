19 دولة تتنافس في دبي على لقبي «أقوى رجل وامرأة»

تشهد دبي تنظيم بطولة الشرق الأوسط لأقوى رجل وامرأة، حيث تقام في صالة نادي

«سترونغ جيم» منظم الحدث، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية 27 و28 الجاري. وتقام برعاية «الفردان للصرافة»، و«إس بي دي الإمارات»، و«فندق ميلينيوم للشقق الفندقية». ويشارك في البطولة لاعبون ولاعبات من 19 دولة، وهي: الإمارات، أستراليا، البحرين، وبلجيكا، الكاميرون، الأردن، لبنان، نيوزيلندا، كوك أيلند، نيجيريا، سلطنة عُمان، باكستان، روسيا، السعودية، كوريا الجنوبية، السويد، أوكرانيا، بريطانيا، وأميركا. وتقام المنافسات ضمن فئتين: «المفتوحة والخاصة»، بحيث تقام في اليوم الأول منافسات تحت 80 كيلوغراماً، بينما تقام في اليوم الثاني منافسات 90 و105 كيلوغرامات والوزن المفتوح. وستتضمن المنافسات رفع وسحب أوزان ثقيلة وفعاليات تكشف عن القوة الجسمانية للمشاركين من كلا الجنسين. ومن بين أبرز الأسماء المشاركة في الحدث، النيوزيلندي رونغو كين، الذي يُعدّ أحد أبطال العالم المشهورين.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، فيصل الزعابي، لـ«الإمارات اليوم»: «إن البطولة تأتي ضمن توجهات الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، بالتعاون مع جميع الجهات التي تنظم الرياضات التي يشرف عليها إدارياً وفنياً، وستكون هذه البطولة الأولى التي يشرف عليها الاتحاد، تمهيداً لكي تكون مستقبلاً ضمن أجندته السنوية».

وبخصوص مشاركة الإمارات، قال:

«البطولة ليست جديدة على لاعبي الإمارات، فقد سبق لهم المشاركة بمختلف البطولات، لكنهم لم يحظوا بالتغطية الإعلامية، ونتمنى أن تكون المشاركة الحالية مميزة وانطلاقة للمستقبل، وأن يتمكنوا من المنافسة على المراكز المتقدمة».

وعن الجوائز التي ستمنح للفائزين الأوائل، قال: «إنها ستكون عبارة عن ميداليات وكؤوس وشهادات تقديرية».

بدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الأسكتلندي مارك بويد، في تصريح صحافي: «إن إقامة المسابقة هدفها التعرف إلى أقوى رجل وامراة، وبمشاركة لاعبين دوليين من كثير من الدول، وهي فرصة مهمة لكي نشاهد منافسات قوية في هذه الرياضة، وأيضاً أن يتمتع الجمهور وهو يشاهد الأقوى، وسعداء بتنظيم هذه البطولة، بالتعاون مع شريكنا اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، ونتطلع لتحقيق النجاح لكي تكون منطلقاً لبطولات أخرى». من جهة أخرى، تعقد اللجنة المنظمة الساعة الـ12 ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً، ستقدم خلاله نخبة من اللاعبين الدوليين المشاركين في البطولة، وتسلط الضوء على أهم إنجازاتهم، بحضور رئيس اللجنة المنظمة الأسكتلندي مارك بويد، والأمين العام لاتحاد بناء الأجسام، محمد المري، وعضو الاتحاد، فيصل الزعابي والسكرتير الفني، عبدالمجيد يزبك. وسيتم على هامش المؤتمر استعراض اللاعبين العالميين جانباً من قدراتهم الجسمانية، إضافة إلى تقديم الرعاة.

المنافسات تشمل أوزاناً مختلفة، ضمن الفئتين «المفتوحة» و«الخاصة».