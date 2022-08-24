اتحاد المصارعة والجودو يعتمد أجندة الموسم الجديد

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، أجندة الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2023، حيث تبدأ الفعاليات بإقامة دورة حكام المصارعة في 10 سبتمبر المقبل في ضيافة الفجيرة. وتتضمن الأجندة مصارعة الصالات والمصارعة الشاطئية، ضمن برنامج الموسم الجديد الذي يبدأ ببطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة في 24 سبتمبر المقبل في ضيافة الشارقة، لفئتي الأشبال والناشئين، وتعقبها في الأول من أكتوبر بطولة كأس الاتحاد للمصارعة للأشبال والشباب بالشارقة، وفي 19 نوفمبر المقبل تقام بطولة اليوم الوطني للأشبال والناشئين للمصارعة بالشارقة. ويشهد 14 يناير 2023 مهرجان براعم المصارعة بالشارقة، فيما ينطلق في 28 من الشهر نفسه دوري فردي المصارعة للناشئين في ضيافة الشارقة أيضاً، وتستضيف الفجيرة بطولة الإمارات للمصارعة للأشبال والشباب في 18 فبراير. وتقام بطولة الإمارات لناشئي المصارعة في 11 مارس بالشارقة، فيما تحدد الأول من أبريل 2023 موعداً للدورة الرمضانية للمصارعة لفئتي الناشئين والشباب بالفجيرة، وسيكون مسك ختام موسم المصارعة بمسابقة كأس رئيس الدولة للمصارعة يوم 13 مايو 2023 بالشارقة.