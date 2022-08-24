مطر.. 39 عاماً ويستعد للموسم الـ 15 على التوالي

يستعد أسطورة نادي الوحدة، إسماعيل مطر لتسجيل رقم قياسي جديد، حيث سيخوض الموسم الـ15 على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليُصبح الوحيد الذي يُشارك في جميع نُسخ المسابقة منذ انطلاق عصر الاحتراف موسم 2008-2009، كما خاض قبلها مواسم طويلة قبل الاحتراف، إذ يصل عمره في الملاعب إلى أكثر من 22 سنة حافلة بالعطاء والإنجازات مع ناديه الوحدة والمنتخبات الوطنية، ويعتبر من أبرز اللاعبين في العالم وفاء لأنديتهم، وهم من أمضوا أطول فترة مع نادٍ واحد.

وأثبت إسماعيل مطر (39 عاماً)، أن العمر مجرد رقم بعد تألقه اللافت في الموسم المنصرم، ومشاركته في 23 مباراة من أصل 26 لقاء خاضها مع الوحدة الذي احتل المركز الثالث في المسابقة.

ويأتي مطر في المركز الثالث بين أكبر اللاعبين عمراً الذين ينشطون في الملاعب، بعد مهاجم لينكولن إف سي الإنجليزي، لي كاسيارو (40 عاماً)، وحارس ميتو هولي هوك الياباني كوجي هوما (44 عاماً). ودفع تألق مطر إدارة الوحدة للحفاظ على الأسطورة حتى يستمر مع فريقه في الموسم المقبل.

وستساعد تلك الخطوة مطر لكسر رقم الدولي ونجم الوحدة السابق عبدالسلام جمعة الذي اعتزل عن 39 عاماً، إذ من المقرر أن يُكمل قائد الوحدة عامه الأربعين في السابع من أبريل المقبل.

وولد إسماعيل مطر عام 1983 بأبوظبي، وتدرج في مختلف المراحل السنية في الوحدة إلى أن وصل إلى الفريق الأول، وحقق بطولة الدوري مع الوحدة في موسم 2009-2010، ولقبين قبل الاحتراف.

وحصل على لقب أفضل لاعب في مونديال الشباب 2003 في الإمارات، كما كان أحد أهم العناصر الأساسية في المنتخب الفائز بـ «خليجي 18» في الإمارات، و«خليجي 21» في البحرين. وشارك مع المنتخب في أولمبياد لندن 2012، وقاد المنتخب في كأس آسيا في أكثر من مناسبة.

كما تُوج بالعديد من الألقاب، بينها أفضل لاعب عربي صاعد موسم 2003 ـ 2004، وأفضل لاعب وهداف كأس الخليج 2007، برصيد خمسة أهداف، وثاني أفضل لاعب آسيوي عام 2008.

ونال لقب الهداف التاريخي لنادي الوحدة، وخلال مسيرته الطويلة في الملاعب سجل 96 هدفاً بالدوري في مرمى 19 نادياً، بينها 50 هدفاً خلال 262 مباراة في عصر الاحتراف، وبات على بُعد أربعة أهداف فقط من دخول نادي المائة.

ويعود أول أهدافه في الدوري المحلي إلى 18 نوفمبر 2001.

وفي المعسكر الخارجي الذي اختتمه الوحدة أخيراً بالنمسا سجل مطر هدفاً عالمياً من ركلة حرة في شباك الاتحاد السعودي، وقاد العنابي إلى التعادل 1-1 في مباراة ودية، ويدشن الموسم الجديد مع فريقه بلقاء الوصل يوم 2 سبتمبر المقبل.

العوضي: إسماعيل مطر ظاهرة استثنائية وحالته تستحق الدراسة

اعتبر المحلل الكروي، المشرف العام السابق على الكرة في بني ياس، الدكتور أحمد العوضي، أن «إسماعيل مطر حالة استثنائية ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى العربي والآسيوي والعالمي أيضاً».

وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم»: السر في توهج مطر رغم اقترابه من عامه الأربعين يعود إلى التزامه سواء داخل الملعب أو خارجه، ما ساعده على أن يستمر في الملاعب طوال هذه السنوات، وبعطاء مميز أجبر الجميع على المطالبة بانضمامه للمنتخب رغم تقدمه في العمر.

وأضاف: إسماعيل مطر فاق في حياته الاحترافية اللاعبين الأجانب الذين يأتون للعب في دورينا، فقد شاهدنا كيف كان يستعد للموسم الجديد من خلال فيديوهات كانت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي خلالها تدريبات لا يقوى على تأديتها لاعب في العشرين من عمره.

وقال العوضي أيضاً: شخصياً أعتبر مطر «قصة إماراتية»، ونموذجاً وحالة متفردة تستحق الدراسة بشكل عملي لتكرارها مع اللاعبين المواطنين، ومن هنا يأتي دور الأندية وشركات الكرة بضرورة إقامة ورش عمل للاعبين لزيادة ثقافتهم في ما يتعلق بالجوانب النفسية والانضباطية وتغير سلوكيات حياتهم.

مطر يتطلع بحماس إلى الموسم الجديد، ويحتفل بعامه الأربعين أبريل المقبل.

أرقام إسماعيل مطر

■ عدد المباريات: 262.

■ عدد الأهداف: 96 هدفاً.

الألقاب:

لقب في دوري أدنوك للمحترفين، ولقب في كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر ثلاث مرات، وكأس بطولة الخليج للمنتخبات مرتين.