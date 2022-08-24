6 متطلبات أمام رابطة المحترفين لإنجاح «دورينا» جماهيرياً

قال رياضيون ومشجعون إن رابطة المحترفين مطالبة بتوفير العديد من المتطلبات التي تسهم في إنجاح دوري أدنوك للمحترفين على المستوى الجماهيري. وشددوا على أن ست خطوات من الرابطة كفيلة بنقل المسابقة إلى مستوى مميز وممتع بالنسبة للجمهور، مع حضور أكبر للمباريات. وحددوا في حديث إلى «الإمارات اليوم» الخطوات في التنسيق مع الأندية في عملية تحسين الخدمات الخاصة بالجمهور داخل الملاعب، وإقامة المباريات في توقيت مناسب يمكن أكبر عدد ممكن من الحضور، فضلاً عن التنسيق مع دوري الدرجة الأولى في توقيت المباريات، ودعوة الأندية إلى توفير باقات على تذاكر الدخول بحيث تشمل المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة، والاستمرار في إقامة وزيادة الفعاليات التي تنظمها الرابطة خلال المباريات، وأيضاً تشجيع الأندية بمنحها مكافآت نظير حضور جماهيري كبير في مدرجاتها. وقالوا إن الرابطة قامت خلال الفترات الماضية بجهود مقدرة في توفير كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير الدوري سواء كانت أموراً لوجستية أو تنظيمية ولذلك يجب الاستمرار في مثل هذه الجهود وتطويرها بشكل أفضل.

تحفيز للجمهور

وأكد عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة سابقاً خالد عوض، أهمية قيام الرابطة بوضع التوقيت المناسب للمباريات بجانب التنسيق مع دوري الدرجة الأولى بهدف جذب أكبر عدد من الجمهور، معتبراً أن نتائج الأندية هي من يجذب الجمهور أكثر. وأضاف: «يجب كذلك استمرار الفعاليات التي نظمتها الرابطة خلال الموسم الماضي، وهي فعاليات إيجابية مطلوبة، إضافة إلى أهمية دعوة الأندية لعمل باقات خاصة بتذاكر الجمهور، بحيث تشمل المياه والعصائر وبعض المأكولات وعملية تحفيزية للجمهور، مع التنسيق في ذلك مع الرابطة».

وتابع خالد عوض: «يجب أيضاً على الرابطة التنسيق مع الأندية في تحسين الخدمات الأخرى، سواء كانت متعلقة بدورات المياه أو أماكن الصلاة، وكذلك مواقف السيارات». وأشار إلى أن منح الأندية التي يكون لديها أكبر عدد من الجمهور مكافآت خاصة، ستكون مبادرة طيبة من الرابطة.

واعتبر خالد عوض أن الأمور اللوجستية المطلوبة من الرابطة هي الإشراف على توفير المياه والمأكولات، كون أن هناك بعض الأسعار فيها مبالغة لذلك يجب أن تتدخل الرابطة في هذا الخصوص.

بدوره، أكد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سابقاً والمحلل الفني خالد عبيد أنه ليس مطلوباً من الرابطة تقديم الكثير نظراً لما قدمته خلال السنوات الماضية لاسيما في السنة الماضية بهدف إنجاح المسابقات التي تقوم بتنظيمها، وانعكس ذلك على المردود الفني للمسابقة، لكن يجب عليها الاستمرار على هذه الأمور نفسها، معتبراً أن الأمور التنظيمية يحدث فيها تحديث مستمر.

وشدد على أهمية تحفيز الجمهور لحضور المباريات خصوصاً على صعيد توفير المشروبات الباردة لاسيما في هذا الطقس الحار، فضلاً عن تقديم التسهيلات اللازمة، مؤكداً أنه على صعيد المسابقة نفسها فإن جدول المباريات وتوقيتاتها تعد حالياً جاهزة وكذلك الاحتياجات اللوجستية. وشدد على أهمية تعاون الأندية مع الرابطة لإنجاح المسابقة خصوصاً في الأمور اللوجستية.

رأى رئيس رابطة مشجعي نادي بني ياس سعيد ربيع أن الرابطة قائمة بدورها على أكمل وجه، وبترتيب وتنظيم عالٍ فيما يتعلق بتقديم التسهيلات الخاصة بالجمهور كافة، لاسيما في الموسم الماضي خصوصاً فيما يتعلق بعملية السماح للجمهور بإدخال المياه والمشروبات والمأكولات، وكذلك تسهيلات في تذاكر الدخول، لافتاً إلى أن هناك بعض الأندية من بينها الوصل قام بوضع ثلاجات مياه في المدرجات. وطالب سعيد ربيع الرابطة بأهمية السماح لروابط المشجعين بإدخال مكبرات الصوت للملاعب.

المتطلبات الـ 6

■ التنسيق مع الأندية لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

■ دعوة الأندية لتوفير باقات تذاكر تشمل المأكولات والمشروبات بأسعار مناسبة.

■ التنسيق مع اتحاد الكرة وأندية الهواة في توقيت مباريات «الأولى».

■ زيادة الفعاليات التي تنظمها الرابطة والمحفزة للحضور الجماهيري.

■ إقامة المباريات في توقيت مناسب يساعد على حضور جماهيري أكبر.

■ تخصيص مكافآت للأندية التي تحقق أكبر حضور جماهيري.