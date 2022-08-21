مدرب «أبيض الناشئين»: معسكر المغرب أعد المنتخب بالصورة المطلوبة لكأس العرب

اختتم منتخب الناشئين مواليد 2006 معسكره في المغرب، ويتوجه اليوم إلى الجزائر للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم وتنطلق الثلاثاء المقبل، حيث يلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم الجزائر المستضيف والسودان وفلسطين. وأكد مدرب المنتخب ألبيرتو غونزاليس في تصريح صحافي، أن «الأبيض استفاد من المعسكر وأداء التجارب الودية، وأسهم في إعداده بالصورة المطلوبة لكأس العرب»، مؤكداً تحقيق فوائد فنية كبيرة، خصوصاً من مواجهتي المنتخب المغربي، مشيداً بالاتحاد المغربي لكرة القدم الذي وفر كل وسائل النجاح.

وأدى الأبيض خلال المعسكر ثلاث تجارب ودية، تعادل في الأولى مع المنتخب المغربي بهدفين لكل منهما، وانتهت المباراة الثانية بين المنتخبين بتعادلهما بهدف لهدف، فيما حقق منتخبنا الفوز بهدفين لهدف في التجربة الثالثة على فريق الجيش الملكي المغربي.

وقال المدرب إنهم عملوا على تحقيق الأهداف الرئيسة المتمثلة في رفع مستوى المنتخب للظهور بصورة جيدة في كأس العرب، ثم الاستعداد للهدف الرئيس وهو تصفيات آسيا في اندونيسيا أكتوبر المقبل، آملاً في أن ينجح الأبيض في التأهل إلى النهائيات. وتحدث المدرب عن المباريات الثلاث التي أداها المنتخب، مبيناً أن اللاعبين قدموا مستوى جيداً، وأدوا بروح الفريق الواحد، وبثبات في المستوى على الصعيدين الفني والبدني.

• المنتخب يتوجه اليوم إلى الجزائر للمشاركة في كأس العرب التي تنطلق الثلاثاء المقبل.