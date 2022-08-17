جوستافو مولر: فريق الشارقة في جاهزية تامة من المباراة الأولى

قال مدافع فريق الشارقة، البرازيلي جوستافو مولر، الذي يكمل موسمه الثالث مع «الملك» إنه «بالتركيز ومواصلة التطوّر من يوم لآخر سيسهم في جعل الفريق منافساً على ألقاب جميع المسابقات التي سيشارك فيها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن المعسكر الخارجي الحالي الذي يقيمه الفريق في النمسا يشهد تركيزاً على الجوانب البدنية، مشيراً إلى أنها أقوى فترة إعداد سبق وأن خاضها من قبل.

وأكد مولر في تصريحات نشرتها صحيفة «فافيل» البرازيلية أن التحضيرات في المعسكر تسير بصورة جيدة للغاية، وأضاف: «نحن نؤدي كثيراً من التدريبات القوية التي تعتمد بشكل أساسي على الجانب البدني، سنكون من المباراة الأولى في جاهزية تامة بدنياً وفنياً وتكتيكياً، التوقعات لهذا الموسم هي أن نتطور أكثر وأعتقد أنه إذا بدأنا مركزين للغاية وواصلنا التطور، فيمكننا أن نتوقع المنافسة على اللقب في جميع المسابقات التي نشارك فيها».

وكان المدافع (22 عاماً) من ضمن الأسماء التي خرجت من أكاديمية نادي فلامنغو البرازيلي، وبرز بشكل واضح في الموسم الماضي مع فريق الشارقة، إذ شارك في 20 مباراة، ويواصل رحلته حالياً مع الفريق تمهيداً للمشاركة في تشكيلة الفريق في الموسم الجديد.

وتعليقاً على الموسم الماضي الذي أنهاه «الملك» في المركز الثاني في دوري أدنوك للمحترفين، أوضح البرازيلي جوستافو أنه «حصل على فرصة جيدة لإثبات قدراته، وهو ما منحه فرصة المشاركة في 11 مباراة متتالية، وأن ذلك سيجعله يعمل على تطوير قدراته أكثر للإسهام في حصد الفريق للألقاب».

واختتم: «بالنظر للموسم الماضي تعلمت كثيراً وتطورت، كان مشواراً رائعاً مع الفريق، إذ استطعنا الحصول على المركز الثاني في مسابقة الدوري، شاركت في 11 مباراة متتالية وتذوقت طعم الفوز في 10 لقاءات، حالياً أستعد للمشاركة في الموسم الثالث مع الفريق، وأريد أن أكون أكثر تركيزاً من أي وقت مضى، من أجل الفوز بأول الألقاب في الإمارات».