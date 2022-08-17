العربي يدشّن معسكر دبي ويواجه الفجيرة والنصر ودياً

دشّن النادي العربي معسكره التدريبي الداخلي الذي يقيمه في دبي استعداداً لمنافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، ويخوض تدريباته اليومية في ملاعب نادي النصر في دبي.

ويأتي تنظيم المعسكر الحالي كمرحلة ثانية بعد ختام المرحلة الأولى من التدريبات التي أقيمت في ملاعب النادي في أم القيوين بإشراف مدربه المغربي بدرالدين الإدريسي.

وقال إداري الفريق الأول للنادي العربي، محمود البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»: «الفريق سيخوض ثلاث مباريات ضمن المعسكر التدريبي الحالي تم تأكيد اثنتين منها أمام الفجيرة الجمعة المقبل، وأمام نادي النصر 26 الجاري، وبانتظار أن يتم تأكيد هوية الفريق الذي سنواجهه ودياً وموعد المباراة في الودية الثالثة».