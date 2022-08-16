9 نجوم عرب في أندية المحترفين بالموسم الجديد

بات المغربي المهدي مبارك (21 عاماً) المنضم حديثاً إلى فريق العين، النجم العربي التاسع الذي يسجل حضوره مع أندية دوري «أدنوك» للمحترفين في موسمه الجديد. وشهد «الميركاتو» الصيفي صفقات من العيار الثقيل طالت نجوماً عرباً أيضاً، وسط تفوق واضح للحضور المغربي، من أبرزها تعاقد الجزيرة مع نجم الزمالك المصري سابقاً أشرف بن شرقي (27 عاماً) في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد ثلاث سنوات مع الجزيرة.

وبانضمام المهدي مبارك إلى «العين» بعقد حتى 2027، يصبح ثاني اللاعبين المغاربة في صفوف «الزعيم» بجانب مواطنه سفيان رحيمي (26 عاماً) المستمر للموسم الثاني على التوالي.

وسار الوصل على النهج ذاته بعد أن وقع في الثاني من يونيو الماضي صفقة ضم المدافع المغربي سفيان بوفتيني (28 عاماً) في تجربة احترافية أولى للاعب في دورينا، بعد تألقه مع المنتخب المغربي بتتويجه بكأس أمم إفريقيا للمحليين صيف 2021. ويكمل المغربي وليد أزارو (27 عاماً) رحلته مع عجمان، بعد أن انتقل إلى «البرتقالي» في الانتقالات الشتوية يناير الماضي، ليرتفع الحضور المغربي في دوري «أدنوك» في نسخته الجديدة إلى خمسة لاعبين.

وأكمل لاعب خط الوسط التونسي وليد القروي (26 عاماً) مطلع الشهر الجاري، عقد أجانب الظفرة، قادماً من الصفاقسي التونسي، ليصبح ثاني ممثلي الكرة التونسية في المحترفين، بجانب مواطنه فراس بالعربي (26 عاماً) نجم فريق عجمان، والذي يواصل الظهور مع «البرتقالي» للموسم الثاني على التوالي، بعد أن لعب في 2020 على سبيل الإعارة مع الفجيرة.

وبات شباب الأهلي المحطة الثالثة للدولي السوري عمر خريبين (28 عاماً) في دورينا، بعد أن وقع مطلع الشهر الجاري صفقة إعارة لموسم واحد، قادماً من الوحدة، كما سبق للسوري أن دافع عن ألوان الظفرة موسم 2016-2017، قبل الانتقال إلى الهلال السعودي، حيث توج خلالها بلقب الدوري السعودي ثلاث مرات أعوام 2017 و2018 و2020، ومسابقة الكأس مرة واحدة عام 2017، وكأس السوبر السعودي 2018، ودوري أبطال آسيا عام 2019، كما حصل في عامه الأول مع الهلال على لقب هداف أبطال آسيا، وجائزة أفضل لاعب في القارة، ليصبح أول لاعب سوري يفوز باللقب، وأول لاعب غير سعودي يفوز بالجائزة مع الهلال.

خليجياً، يواصل البحريني علي مدن مشواره للموسم الثاني على التولي، بعد تألقه مع العروبة الموسم الماضي، وخوضه مع الفريق 25 مباراة، وتسجيله سبعة أهداف، قبل أن يوقع الدولي البحريني الشهر الماضي على سبيل الإعارة عقد انضمامه إلى عجمان. يذكر أن سوق الانتقالات الصيفية لاتزال مستمرة مع بقاء 50 يوماً على موعد إغلاق نافذة التعاقدات، إلا أن حصة الأسد في الصفقات المسجلة على صعيد اللاعبين الأجانب ذهبت لصالح البرازيليين، بانضمام 16 لاعباً، وهو رقم مرشح للارتفاع في القادم من الأيام.

• الجزيرة تعاقد قبل أسبوع مع النجم المغربي أشرف بن شرقي في صفقة انتقال حر.