المنصوري بطل ثانية جولات مونديال زوارق الفورمولا 2 في ليتوانيا

أضافت زوارق أبوظبي إنجازاً جديداً لرياضة الإمارات من خلال الفوز أول من أمس بلقب الجولة الثانية في مونديال زوارق فورمولا2، والتي أقيمت بمدينة كوبسكيس الليتوانية. وواصل النجم الإماراتي الصاعد منصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 36 انطلاقته الرائعة في البطولة، وأحرز لقب الجولة الثانية ليتقدم إلى صدارة الترتيب العام للبطولة بعد أول جولتين.

وأهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية إنجاز فريق أبوظبي إلى القيادة الرشيدة وإلى حكومة وشعب الإمارات. وحقق المنصوري لقب الجولة الثانية، بعدما أنهى السباق في 37 دقيقة، ليكون الأول له في مشواره بالبطولات الدولية لسباقات فورمولا2، وتصدر المنصوري الترتيب العام للبطولة برصيد 35 نقطة.

وصنع المنصوري لنفسه تاريخاً جيداً بتحقيق لقب إحدى جولات البطولة وتصدر الترتيب العام في موسمه الثاني فقط مع فريق أبوظبي، خصوصاً أن هذا السباق هو الخامس له مع فريق أبوظبي. وحل في المركز الثاني بالجولة زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو وثالثاً زورق الألماني ستيفان هاغن، فيما حل حامل لقب البطولة راشد القمزي على زورق أبوظبي1 في المركز الرابع. وتقام الجولة المقبلة بمدينة ريبادورو البرتغالية، من التاسع إلى الـ11 من سبتمبر المقبل.

ووجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة بفوز الفريق إلى أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب. وأكد أن تألق المنصوري في هذه الجولة كان مستحقاً مع التفوق الذي قدمه منذ تصفيات الزمن ووصولاً للسباق الرئيس كي يتصدر الترتيب العام بجدارة.

وشهدت الجولة الثانية في ليتوانيا مشاركة 19 زورقاً تنافست على مسار سباق بلغ طوله 1660 متر.

• 19 زورقاً شاركت في الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وأنهى المنصوري السباق الرئيس في 37 دقيقة.