منتخب السباحة يتألق.. ونتائج جيدة لـ «الرماية» في دورة التضامن الإسلامي

تأهلت أمس، مهرة ومها الشحي إلى نصف نهائي سباق 100 متر سباحة حرة، ضمن فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتى 18 الجاري. وحققت مهرة ومها الشحي أزمنة 1:04.99 دقيقة، و1:05.35 دقيقة على الترتيب في الجولات التمهيدية، كما شارك سالم غالب سبّاح المنتخب في سباق 200 متر حرة محققاً 1:59.96دقيقة.

ويستكمل منتخب السباحة مشواره بالدورة اليوم عن طريق سعيد أحمد فرج بسباق 50 متر حرة، وسالم غالب في سباق 50 متر حرة، وميرة الشحي في سباق 200 فراشة. في جانب آخر، اختتم منتخب رفع الأثقال مشاركته بالدورة بمسابقة وزن 71 كلغ سيدات عن طريق الربّاعة مي المدني، إذ حققت وزن 63 كلغ في فئة الخطف، و75 كلغ بفئة النتر. وفي الرماية كانت النتائج جيدة، إذ حصد محمد حسين 73 طبقاً في منافسات اليوم الأول لمسابقة «الإسكيت» من أصل 75 طبقاً بإجمالي خمس جولات مقسمة على يومين، حيث شهد اليوم الافتتاحي للمسابقة ثلاث جولات، على أن تستكمل الجولتين المتبقيتين اليوم، كما حصد سيف بن فطيس 68 طبقاً في المسابقة ذاتها، وتتبقى له جولتان اليوم بإجمالي 50 طبقاً.

في جانب آخر، بحث الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، رئيس الهيئة العامة للرياضة النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي، مع محمد محرم أوغلو، وزير الرياضة في تركيا، سُبل تعزيز الشراكات الثنائية في جميع مجالات العمل الرياضي، بما يدعم الحركة الرياضية في البلدين.

واستعرض الفلاسي مع وزير الرياضة التركي إمكانية إقامة المشروعات التي تخدم الرياضيين في دولة الإمارات وجمهورية تركيا، والاستفادة من التقدم الملموس والإمكانات المتوفرة في البلدين من مرافق ومنشآت وبنى تحتية متطوّرة ومتكاملة، وكذلك مكانة البلدين المرموقة ودورهما في جذب واستقطاب الملايين سنوياً من جميع أنحاء العالم للاطلاع على النقلة النوعية والحضارية، بما يضمن إنجاح أي أحداث رياضية تقام على أرض البلدين.

ووجه الفلاسي الدعوة إلى وزير الرياضة التركي لزيارة دولة الإمارات ومتابعة دورة الألعاب الخليجية للشباب العام المقبل، كما تم بحث سُبل التعاون وتوقيع مذكرات التفاهم بين البلدين في المجال الرياضي، وتبادل الخبرات وإقامة ورش العمل والمعسكرات للرياضيين في البلدين، وتنظيم الأحداث الرياضية والاستحقاقات المشتركة التي تعزز العلاقة بين الإمارات وتركيا.

حضر اللقاء سعيد ثاني الظاهري، سفير الإمارات لدى تركيا، وسعيد عبدالغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

ويستهل منتخب القوس والسهم مشواره بالدورة اليوم بقائمة تضم كلاً من: مها عبدالرحيم الحوسني، عائشة جاسم آل علي، فاطمة محمد راشد، عبيد حسين الحمادي، عبدالله عبيد الكتبي، وسلطان علي الكتبي، في حين يفتتح منتخب المبارزة مشواره بمسابقة (الإيبيه) للرجال، ويضم كلاً من الثلاثي: خليفة الزرعوني، وعبدالله الحمادي، ومحمد المازمي، ويشارك جميع اللاعبين في مسابقات فردي وفرق (الإيبيه). كما يستهل منتخب الجودو مشواره بالدورة عن طريق اللاعب جورام دزاناشغيلي بوزن 66 كلغ، واللاعب سعيد النقبي بوزن 73 كلغ.

• مهرة ومها الشحي تتأهلان إلى نصف نهائي السباحة.