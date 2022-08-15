عبدالملك جاني: نرحب بأي فريق يلتحق بموسم «الصالات» وفي أي وقت

قال نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، عبدالملك جاني، إن «الموسم المقبل سيكون قوياً في جميع الجوانب الفنية منها والتنافسية، إضافة إلى الجانبين التنظيمي والإداري، رغم اعتذار ثلاثة فرق عن عدم المشاركة في النسخة المقبلة». ويبدأ الموسم المقبل 21 الجاري، من خلال كأس الاتحاد.

وأكد جاني لـ«الإمارات اليوم»: «نرحب بأي فريق ينضم إلى قائمة الفرق الحالية أثناء الموسم وفي أي وقت، وسيكون بإمكاننا ضمه إلى البطولات التي ستقام لاحقاً، وباب اللجنة التنفيذية مفتوح للجميع مادام الهدف هو مواصلة النهوض بواقع رياضة كرة الصالات». وأكد جاني أن «مدة إقامة المنافسات لم تختصر كثيراً، ولم يطرأ تغيير على عدد البطولات بعد انسحاب أندية النصر والظفرة وشباب الأهلي، وذلك بفضل إعادة برمجتها بالشكل الذي يخدم خطة البطولات والأندية معاً».

وعن الخطة الرامية إلى إعادة تأهيل المنتخب الوطني للصالات بعد نتائج مخيبة في الفترة الماضية، قال جاني: «إن لدى لجنته خطة طموحة، بهدف استعادة النجاح عبر العمل الجماعي، وسيكون لذلك تأثير إيجابي على كرة الصالات، ومنها مشروع التعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الوطني للصالات»، مؤكداً أنه يمضي حسب ما تم التخطيط له، وأنه سيتم الانتهاء من هذا المشروع في وقت قريب، وأن هذا التعاقد لن يكون بعيداً عن المدربين المواطنين.

وبخصوص إضافة بطولات جديدة خلال الموسم الكروي الجديد، قال جاني: «إن العمل متواصل لاعتماد لوائح بطولة دوري المؤسسات، التي من المرجح أن تنطلق بداية يناير من العام المقبل، بحيث يعلن عن تفاصيلها في شهر نوفمبر المقبل».

• الموسم المقبل لكرة الصالات ينطلق 21 الجاري بمسابقة كأس الاتحاد.