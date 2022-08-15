«سانتين» بشعار «غودولفين» يحرز لقب «أرلينغتون مليون» الأميركي

توّج المهر «سانتين» بشعار «غودولفين»، وبإشراف المدرب براندان والش، بطلاً في سباق «أرلينغتون مليون» المخصص لخيول الفئة الأولى لمسافة 1800 متر عشبي، الذي جرى فجر أمس، على مضمار «شيرشل داونز» الأميركي الشهير. وأضاف مهر «غودولفين» البالغ من العمر أربع سنوات، الانتصار الرابع في مسيرته، والثاني له في سباقات الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد أن قدم عرضاً قوياً مايو الماضي، بفوزه في سباق «تيرف كلاسيك»، الذي أقيم ضمن السباقات المساندة لـ«كنتاكي ديربي» الأميركية الشهيرة، والتي جرت على ذات المضمار «شيرشل داونز».

وعرف الفارس تايلر غافاليون كيفية تعويض الانطلاقة المتأخرة للمهر «سانتين»، واللحاق سريعاً بكوكبة خيول المقدمة، ومن ثم شغل المركز الثالث خلال النصف الأول من السباق، قبل التقدم لشغل المركز الثاني خلف الجواد المتصدر «سموث لايك ستريت» حتى المنعطف الأخير، ليطلق غافليون العنان لمهر «غودولفين» في 400 متر الأخيرة، منفرداً بالصدارة، قاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و46 ثانية و88 جزءاً من الثانية، بفارق الطول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «سموث لايك ستريت» بإشراف المدرب مايكل مكارث وقيادة الفارس جون آر فيلاسيكرز، فيما ذهب المركز الثالث للجواد الفرنسي «سكيريد لايف» بإشراف المدرب تشاد براون وقيادة الفارس مانويل فرانكو.

وعلق مدرب «غودولفين» براندن والش، على انتصار «سانتين» بقوله في تصريحات صحافية: «بعد مراجعة لسباق (بيفرلي دي ستيكس)، الذي أقيم في وقت مبكر من حفل السباق، لم نشعر بحاجة إلى البقاء بعيداً عن الصدارة، والسماح للمهر (سانتين) للاندفاع بقوة، وباعتقادي أن الفارس تايلر قاد (سانتين) بشكل ممتاز».

وأضاف: «شارك (سانتين) في يوم (الديربي) وحقق انتصاراً مستحقاً، وعاد مجدداً في (أرلينغتون مليون) ليحقق فوزه الثاني في سباقات الفئة الأولى، ولدينا قناعة راسخة أنه جواد من طراز خاص، حيث تمكن من التغلب على جواد رفيع للغاية بحجم (سموث لايك ستريت)، وليس هناك أفضل من ذلك».