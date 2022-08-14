الاتحاد العراقي يؤكد إقامة "خليجي 25" في البصرة

ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم ان النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج ستقام في البصرة، حسب بيان صادر عنه اليوم، تزامنا مع زيارة وفد من اتحاد كأس الخليج العربي الى الكويت الدولة البديلة لاقامة خليجي 25. ويأتي بيان الاتحاد العراقي لكرة في وقت اشارت فيه انباء اثيرت حول عزم المكتب التنفيذي لاتحاد كاس الخليج نقل خليجي 25 الى الكويت لعدم استكمال متطلبات اقامة البطولة في البصرة.

وجاء في البيان ان "زيارة اللجنة التفقدية المكلفة من اتحاد كأس الخليج العربي الى الكويت هي زيارة روتينية وهي حسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنص على زيارة الدولة البديلة". واضاف "اتحاد كاس الخليج نفى الانباء التي اثيرت حول عزمه نقل خليجي 25 الى الكويت". واستضافت الكويت النسخة الثالثة والعشرين من البطولة بين أواخر 2017 ومطلع عام 2018 وتوج المنتخب العماني بلقبها.

وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كاس الخليج في وقت سابق عن اختيار مدينة البصرة جنوب العراق، لاقامة خليجي 25 مع تأكيده على استكمال جوانب متعلقة بالبنى التحتية مرتبطة باستاد الميناء الدولي. ويطالب العراق منذ اكثر من عشر سنوات باستضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1979 عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقبها. يذكر ان العراق الذي يواجه حظرا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لاقامة المباريات على ارضه جراء الاوضاع الامنية، يعيش ازمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في اكتوبر 2021.