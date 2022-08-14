أندية «المحترفين» تكسر حاجز الـ «100» هدف في وديات المعسكرات الخارجية

كسرت أندية دوري المحترفين حاجز الـ100 هدف، في المباريات الودية التي خاضتها في معسكراتها الخارجية، استعداداً للموسم الكروي الجديد، بعد أن سجل لاعبوها في 56 مباراة لعبت، حتى أول من أمس، في المعسكرات الخارجية 102 هدف، بمعدل 1.7 هدف في المباراة الواحدة، قابلها تلقي شباكها 68 هدفاً، بمعدل 1.16 هدف في المباراة.

وعلى الرغم من أن الشارقة هو الأكثر غزارة من حيث تسجيل لاعبيه للأهداف في التجارب الودية، بمجموع 18 هدفاً، فإن كلباء يتفوق كأقوى هجوم من حيث معدل الأهداف في المباراة الواحدة. وجاءت أهداف الشارقة في المباريات الخمس التي خاضها في معسكر النمسا، يليه شباب الأهلي بإجمالي 13 هدفاً حققها في مبارياته الأربع في معسكره بصربيا.

ورغم الغزارة الهجومية لفريقي الشارقة وشباب الأهلي، فإن الأرقام والإحصاءات التي كشفت عنها معدلات التسجيل، ونظراً إلى اختلاف عدد المباريات الودية التي خاضتها الأندية، فإن كلباء جاء في صدارة قائمة أقوى خط هجوم، مقارنة ببقية فرق

«المحترفين»، بعد أن سجل لاعبو كلباء 12 هدفاً في تجاربه الودية الثلاث في معسكره بالنمسا، مع معدل أربعة أهداف في المباراة الواحدة، تلاه الشارقة بمعدل 3.4 أهداف، ثم دبا الفجيرة ثالثاً بتسجيله معدل 2.3 هدف في المباراة، بتسجيل لاعبيه سبعة أهداف على مدار تجاربه الودية الثلاث في معسكر صربيا.

وعلى الطرف الآخر، اعتلى بطل دوري الموسم الماضي فريق العين قائمة أضعف خط هجوم بمعدل 0.8 هدف في المباراة الواحدة، بعد أن اكتفى لاعبو «الزعيم» بتسجيل أربعة أهداف على مدار تجاربه الودية الخمس في معسكري ألمانيا والنمسا، مع بقاء تجربتين وديتين للعين في معسكره الممتد حتى 20 الجاري، ويأتي الوافد الجديد البطائح والوحدة في المرتبة الثانية بتشاركهما بمعدل هدف في المباراة الواحدة، مع العلم أن مباريات البطائح اقتصرت حتى الآن في معسكره التركي الممتد حتى 22 الجاري على مباراتين، فيما اختتم «العنابي»، أول من أمس، تجاربه الودية الست في معسكر النمسا، ونجح لاعبو الوحدة في زيارة شباك منافسيهم في ست مناسبات فقط.

وتشارك فريقا اتحاد كلباء والظفرة صدارة أقوى الفرق من حيث الخط الدفاعي، بعدما نجح حارسا المرمى في الفريقين في الحفاظ على شباكهما نظيفة على مدار مبارياتهما الثلاث لكل منهما في معسكرهما الخارجي في النمسا وصربيا، فيما جاء دبا في صدارة قائمة أضعف خط دفاعي، بعد أن تلقت شباكه معدل 2.6 هدف في المباراة الواحدة بإجمالي ثمانية أهداف في ثلاث مباريات، تلاه الوحدة بـ13 هدفاً في مبارياته الست بمعدل 2.16 هدف بالمباراة الواحدة، ثم الجزيرة الذي استقبلت شباكه سبعة أهداف في المباريات الأربع التي خاضها في معسكره بهولندا بمعدل 1.7 هدف بالمباراة. وتالياً الإحصاءات التفصيلية لأداء أندية

«المحترفين» في مبارياتها الودية بمعسكراتها الخارجية، وذلك بالاستناد في ترتيب الفرق إلى معدلات التسجيل، سواء من حيث القوة الهجومية، أو على صعيد ضعف الجانب الدفاعي ومعدل ما تلقته شباكها في المباريات.

• خاضت، حتى أول من أمس، 56 مباراة، تلقت خلالها 68 هدفاً وسجلت 102 هدف.

• 5 مباريات ودية خاضها العين حتى الآن، سجل خلالها 4 أهداف فقط.