العين يكشف تفاصيل البطولة الدولية للكرة الطائرة

أعلنت شركة العين للألعاب الرياضية عن تفاصيل بطولة العين الدولية للكرة الطائرة والتي تنظمها الشركة خلال

من 16 إلى 21 الجاري وتقام منافساتها بصالة الألعاب الرياضية بنادي العين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمقر الشركة وحضره خميس عبيد الكعبي رئيس شركة العين للألعاب الرياضية وعبدالعزيز الشامسي عضو مجلس إدارة الشركة وعدد من المسؤولين في نادي العين.

وقال خميس الكعبي خلال المؤتمر الصحفي: شركة العين للألعاب الرياضية تقدم هذه البطولة لجمهور النادي ومحبيه ولكل عشاق لعبة الكرة الطائرة، وسعينا خلال الفترة الماضية في الخروج بمبادرة تهدف إلى عدة أمور منها اعداد الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي لمنافسات الموسم الجديد 2022-2023 ، وكذلك تنظيم حدث يتفاعل معه جمهور وعشاق النادي، اضافة إلى التواصل المستمر مع الفرق العربية في هذه اللعبة وتبادل الخبرات من خلال الاحتكاك بين الفرق في ميدان البطولة . وأضاف الكعبي: ستشارك في البطولة الدولية كل من المنتخب السعودي والزمالك المصري والجيل الصاعد الجزائري والعربي الكويتي وغاز الجنوب العراقي والأهلي السعودي، إضافة إلى فريق نادي العين، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين بهدف توفير التكافؤ بين الفرق مما يسهم في رفع المستوى الفني للبطولة.

ومن جانبه قال عبدالعزيز الشامسي: نعمل وبشكل متواصل لتجهيز كافة متطلبات البطولة ومستلزمات التنظيم الكفء، وهدفنا أن تترك الفرق المشاركة في هذه البطولة ذكريات طيبة وسعيدة وانطباع حقيقي بما وصلت إليه رياضة الإمارات من كفاءة عالية في تنظيم البطولات والمنافسات الرياضية المختلفة.

أما بخصوص دخول الجمهور لمتابعة مباريات البطولة فقال: الدخول متاح للجميع وحرصنا على أن يكون الدخول بالمجان كي يحضر الجمهور بكل فئاته للاستمتاع بمباريات البطولة والتشجيع الرياضي بشكل لائق.