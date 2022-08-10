«أبيض الناشئين» يستعد لكأس العرب بمعسكر المغرب

بدأ المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد 2006، أمس، معسكره بالمغرب، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، ويلعب الأبيض الصغير في المجموعة الأولى إلى جانب مننتخبات الجزائر (المستضيف) وفلسطين والسودان.

واختار الجهاز الفني للمنتخب 26 لاعباً لمعسكر المغرب هم: عمر خليل، وليد مال الله، ناصر عمران، عبدالعزيز محمد (الجزيرة)، حسين محمود، عبدالله أنور، محمد ناصر (الوصل)، محمد جمعة، غيث عبدالله، خليفة محمد، أحمد محمد، علي جمال، علي جابر (شباب الأهلي)، حمدان محمد، عبدالله أحمد، سعيد عامر، هلال أحمد، بدر موسى، محمد علي، عبدالله جوهر، علي إبراهيم (الشارقة)، يوسف يعقوب (عجمان)، محمد عبدالله (اتحاد كلباء)، سهيل خالد (النصر)، زايد محمد (بني ياس)، خليفة ناصر (رأس الخيمة).

وقال مدير منتخب الناشئين عصام ضاحي في تصريح صحافي، إن معسكر المغرب يعد مواصلة لتحضيرات أبيض الناشئين التي كانت قد انطلقت بتجمع داخلي بمقر اتحاد الكرة بدبي، أدى خلاله اللاعبون 16 حصة تدريبية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني ألبيرتو غونزاليس.

وأضاف: «أبيض الناشئين سيلعب ثلاث مباريات ودية خلال معسكر المغرب في الشهر الجاري يختبر من خلالها الجهاز الفني جاهزية اللاعبين قبل انطلاقة البطولة»، مبيناً أن المباراة الأولى ستكون يوم 14 تليها أخرى يوم 17 وتختتم التجارب الإعدادية يوم 20، فيما يغادر إلى الجزائر يوم 21 الجاري للمشاركة في البطولة.

وثمّن مدير منتخبنا الوطني للناشئين، الجهد الكبير المبذول من قبل اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية في دعم كل المنتخبات المشاركة في مختلف البطولات، متمنياً التوفيق لجميع اللاعبين في بطولة كأس العرب، مؤكداً ثقته في كل العناصر التي تم اختيارها، آملاً أن يحقق المنتخب النتائج المرجوة من خلال هذه المشاركة.

• 26 لاعباً في قائمة المنتخب لكأس العرب التي تقام في الجزائر.