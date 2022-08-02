نايف سلطان مساعداً لمدرب فريق الإمارات

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

أعلن نادي الإمارات عن تعاقده مع المدرب المواطن نايف سلطان قادماً من نادي العروبة، ليكون مساعداً لمدرب الفريق الأول التونسي فتحي العبيدي، وذلك ضمن استعدادات النادي للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى. بدوره أكد مشرف فريق نادي الإمارات، عبدالله العاجل، لـ«الإمارات اليوم»، أن التعاقد مع المدرب نايف سلطان يأتي ضمن توجهات إدارة «الصقور» بدعم الكفاءات التدريبية المواطنة، وجاء تلبية لطلب من المدرب التونسي فتحي العبيدي. يذكر أن بعثة الفريق الأول لنادي الإمارات ستنتظم يوم غدٍ في معسكر تدريبي خارجي في صربيا.

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