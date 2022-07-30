الأرجنتين تواجه الإمارات ودياً في أبوظبي استعداداً للمونديال

المصدر: أحمد طارق- دبي

أكدت وسائل إعلام أرجنتينية أن منتخب الأرجنتين سيواجه منتخب الإمارات في أبوظبي في شهر نوفمبر المقبل.

وذكرت قناة فارسكي سبورتس الأرجنتينية أنه "تأكد خوض منتخب الأرجنتين مباراة ودية أمام نظيره الإماراتي في أبوظبي ضمن استعدادات "التانغو" لكأس العالم 2022 قطر".

وأوضحت القناة، أنه تقرر إقامة مباراة ودية تجمع الأرجنتين والإمارات في 16 نوفمبر المقبل.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الأرجنتين لمونديال 2022، حيث يلعب "التانغو" في المجموعة الثالثة التي تضم كل من السعودية والمكسيك وبولندا.

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