منتخب الإمارات يبدأ مشواره في مونديال الكرة الإلكتروني 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يبدأ منتخب الإمارات، اليوم، مشواره في النسخة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية 2022، التي تستضيفها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري، بإشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبمشاركة 24 منتخباً.

ويُشارك منتخبنا للمرة الأولى في النسخة الحالية من البطولة، بعد تأهله في شهر يونيو الماضي، متصدراً لمجموعة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ويُمثل منتخب الإمارات الإلكتروني، ثلاثة لاعبين، هم: أحمد السويدي وسالم الحمادي وعلي الحمادي، فضلاً عن محمود الكربي مديراً إدارياً للمنتخب.

ويبدأ المنتخب منافسات الدور الأول لدوري المجموعات اليوم بخوض خمس مواجهات أمام منتخبات ألمانيا، بيرو، فرنسا، اليابان والسويد، لحساب المجموعة الثانية، فيما تٌقام مباريات الدور الثاني غداً الخميس.

وحرص اتحاد الإمارات لكرة القدم واتحاد الرياضات الإلكترونية على إعداد المنتخب للمشاركة في المونديال العالمي، عبر المعسكر الخارجي الذي دُشن في الدنمارك بالفترة من 20 إلى 25 الجاري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news